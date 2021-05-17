В Ташкенте сдан первый блок современного многоэтажного комплекса Riverside в Мирзо-Улугбекском районе.

15 мая в ЖК Riverside на торжественном мероприятии новые жильцы смогли получить не только заветные ключи от дома, но и ценные призы от компании First Development Group. Счастливыми обладателями ключей стали 63 семьи, которые теперь приступили к приятной суете, подбирая будущий интерьер и подготавливаясь к ремонту.

На церемонии вручения ключей присутствовали генеральный директор компании First Development Group Ойбек Шодиев, руководитель проекта ЖК Riverside Умид Тохтаев, представители управляющей компании Kelajak Plaza, счастливые жильцы и другие гости мероприятия.

«Доверяю застройщику, и мне очень нравится район, в котором построен комплекс. Рядом базар, школы, детские сады. Прекрасный вид из окна и, самое главное, есть спуск к реке. Уже представляю, как с семьей буду гулять по набережной. И я очень счастлив, что наконец-то получил ключи от своего нового дома», — поделился впечатлениями новоиспеченный владелец квартиры в ЖК Riverside.





Мероприятие открыл генеральный директор First Development Group Ойбек Шодиев, выступивший с приветственной речью.

«Сегодня мы поздравляем всех владельцев новых квартир — а это 63 семьи. Уверен, что здесь вы будете по-настоящему счастливы. Компания First Development Group на протяжении всей своей деятельности всегда старалась сделать все, чтобы уже с первых минут будущие жильцы могли чувствовать себя комфортно. Мы благодарим вас за выбор. Ведь ваше доверие — это наш приоритет и большая ценность! Желаю, чтобы в ваших новых квартирах всегда царила атмосфера уюта, гармонии тепла и радости», — сказал в своей речи Ойбек Шодиев.





После завершения выступления по традиции генеральный директор First Development Group перерезал символическую красную ленту. Таким образом жилой комплекс Riverside официально открыл свои двери первым жильцам.

После перерезания красной ленты руководитель проекта ЖК Riverside Умид Тохтаев рассказал обо всех возможностях комплекса владельцам квартир. Потенциальные покупатели смогли оценить все преимущества новостройки и получить ответы на интересующие вопросы из первых уст.





После завершения выступления была организована развлекательная программа и фуршет, а для детей — аквагрим. С его помощью маленькие гости в полной мере могли пофантазировать над своим образом. На специальной брендированной фотозоне можно было сделать яркие фотоснимки. Не обошлось и без конкурсов, в которых с удовольствием участвовали все гости.





Закрылось мероприятие розыгрышем ценных призов среди обладателей квартир. В этот день счастливые жители получили не только ключи, но и один из ценных призов от First Development Group.

О ЖК Riverside

ЖК Riverside — девятиэтажный жилой комплекс, состоящий из пяти блоков. В каждом из них расположено по 64 квартиры площадью от 26 до 163 кв. м. Первое, на что обращает каждый посетитель — красивый и современный фасад, оформленный в яркой цветовой гамме. В каждой квартире есть собственный балкон, откуда жители смогут наблюдать город как на ладони или любоваться на набережную реки.

ЖК Riverside имеет удачное местоположение — в активно развивающемся районе, рядом с базаром ТТЗ. Поэтому жителям доступна развитая инфраструктура. Рядом с комплексом находятся 7 школ, 8 аптек, 9 ресторанов и кафе, 4 медицинских центра и поликлиники.

Близость комплекса к крупным транспортным развязкам поможет владельцам квартир всего за 10 минут добраться на машине до центра города.

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Более подробно ознакомиться с ЖК Riverside и узнать об условиях рассрочки можно в офисах продаж.

Адрес ЖК Riverside: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Ахмада Югнакий.

Ориентир: рынок ТТЗ.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: riverside.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @fdg_uz

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