Чистый убыток «Узбекистон темир йуллари» по итогам первого квартала 2021 года составил 95,69 млрд сумов (около 9 млн долларов по курсу ЦБ на 17 мая), следует из финансовой отчетности компании. На это обратил внимание Spot.

В первом квартале прошлого года убыток составлял 106,8 млрд сумов, что на 11,1 млрд сумов больше текущего показателя (здесь и далее сравнение с I кварталом 2020 года).

Чистая выручка в первые три месяца 2021 года выросла до 2,3 трлн сумов (было 2,1 трлн сумов), себестоимость — до 1,6 трлн сумов (1,3 трлн).

Расходы периода увеличились до 297,6 млрд сумов (227,5 млрд), расходы по финансовой деятельности — до 726,9 млрд сумов (695,6 млрд сумов). Прибыль от основной деятельности сократилась до 512 млрд сумов (671,9 млрд).

При этом доходы от финансовой деятельности выросли в 2,1 раза — с 153,3 млрд сумов до 331,7 млрд сумов.

«Узбекистон темир йуллари» в первом квартале выплатила налоги на 21,2 млрд сумов (22,6 млрд сумов).

2020 год компания завершила убытками в размере 352,7 млрд сумов, хотя в 2019 году чистая прибыль первысила 850 млрд сумов, а в 2018 году — 974 млрд сумов.