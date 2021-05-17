Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 мая посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, а также Центр онкологии и радиологии. Глава государства побеседовал с пациентами медучреждений, после чего дал поручению по решению их проблем.

Мечта стать инспектором ДПС

На встрече с президентом в Центре онкологии и радиологии Сабрина Инсофалиева (2003 г. р.) из Чустского района Наманганской области рассказала, что хочет стать инспектором Дорожно-патрульной службы. Глава государства поручил, чтобы начальник ГУБДД МВД Олим Саидов прибыл на следующий день и сделал всё для исполнения мечты девушки. Шавкат Мирзиёев также пообещал, что ей доставят протез для ампутированной правой ноги «хоть из Германии, хоть из Америки».

Фото: Пресс-служба президента.

«Я себе запишу этот вопрос и возьму под личный контроль. Поэтому ни о чём не переживай», — сказал президент, делая запись в блокноте.

Фото: ГУБДД.

На следующий день медучреждение посетило руководство ГУБДД МВД.

«От имени руководства и личного состава Министерства внутренних дел Узбекистана я от всего сердца поздравляю вас с принятием в почётное членство в Государственную службу безопасности дорожного движения», — заявил начальник ГУБДД Олим Саидов.

Он подарил ей форму сотрудника ДПС и свидетельство о зачислении в члены объединения «Йул посбони» («Дорожный дружинник»). Это объединение было создано в 2019 году. Члены объединения на общественных началах занимаются разъяснительной работой с пешеходами и водителями по соблюдению ПДД, а также регулируют движение в зонах пешеходных переходов. Лучшие из них могут стать инспекторами ДПС.

Фото: Минздрав.

«Я обязательно станут инспектором ГАИ и оправдаю доверие президента», — сказала Сабрина Инсофалиева.

Зачисление в вуз

Розия Бозорбоева. Кадр «Узбекистан 24».

Президент также побеседовал с Розией Бозорбоевой из Асакинского района Андижанской области, которая, по словам матери, уже трижды получила химиотерапию, перенесла операцию на голове, а сейчас проходит лучевую терапию.

Шавкат Мирзиёев подбодрил девушку: «Доченька, вы ещё выздоровеете. Дай Бог, после выздоровления будете писать мне письма из Асаки», — сказал он.

Мать девочки рассказала, что в этом году Розия желает поступить в Андижанский государственный медицинский институт. В ответ президент сказал: «Она уже поступила в Андижанский медицинский институт. Поступила сегодня за мой счёт. За счёт президента. Я сам дам новую норму. После поступления и хорошей учёбы вы станете лучшим врачом. Хорошо, доченька?»

Розия Бозорбоева заявила, что будет бороться с заболеванием и постарается достичь цели.

Дильфуза Холматова с дочерью. Кадр «Узбекистан 24».

Мать девочки Дильфуза Холматова со слезами сообщила, что на следующий день Розию приняли в Андижанский государственный мединститут. Позвонили хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов и ректор вуза Мадамин Мадазимов.

Она добавила, что по-другому представляла встречу с президентом.

«Раньше мы видели его по телевизору, но в жизни… Мы по-другому представляли, он, оказывается, другой человек. Искренний, простой, не знаю, не могу его описать. Он светлый человек», — сказала Дильфуза Холматова.

Приём в президентские школы и квартира

После встречи с Шавкатом Мирзиёевым ряд пациентов центра онкологии был принят в президентские школы.

Рахмонберди Абдусатторов с дочерью. Кадр «Узбекистан 24».



Рахмонберди Абдусатторов сообщил, что для его дочери Райхоны из-за границы заказали эндопротез. Кроме того, его семье предоставили трёхкомнатную квартиру в Самаркандской области.

«Отсутствие дома тоже сильно мучило. Для проведения лечения я отказался от многого. Сейчас тоже мучаемся и живём в съёмном жилье. Под руководством нашего президента нам оказали большую помощь… Дочку приняли в президентскую школу. Я так счастлив, для меня это большая радость», — сказал мужчина.





Одна из девочек в интервью «Узбекистан 24» также рассказала о зачислении в президентскую школу.

Медучреждения также посетил вице-премьер, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов. Он подарил пациентам шахматные доски и другие подарки, а также сыграл партию с Саиджоном Салимжоновым.

Другие пациенты также получили памятные подарки от президента.