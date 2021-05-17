Банк «Ориент Финанс» запускает новую акцию совместно с MasterCard. Она проводится с 1 мая по 1 сентября.
Чтобы стать ее участником, нужно иметь карту MasterCard от банка «Ориент Финанс» и совершить с нее оплату на любую сумму. Ограничений по сумме транзакции нет.
Каждые 15 дней будут определены 15 победителей, которые получат по 1 млн сумов. А каждое первое число месяца кто-то сможет забрать целых 30 млн сумов.
Главный приз разыграется в финале акции — один победитель получит 30 млн сумов и турпоездку на двоих в Турцию.
Первый промежуточный розыгрыш состоится после 15 мая, а первый итоговый — после 1 июня.
Подробнее об условиях и правилах акции можно узнать по ссылке.
Сайт: ofb.uz
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