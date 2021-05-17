Банк «Ориент Финанс» запускает новую акцию совместно с MasterCard. Она проводится с 1 мая по 1 сентября.

Чтобы стать ее участником, нужно иметь карту MasterCard от банка «Ориент Финанс» и совершить с нее оплату на любую сумму. Ограничений по сумме транзакции нет.

Каждые 15 дней будут определены 15 победителей, которые получат по 1 млн сумов. А каждое первое число месяца кто-то сможет забрать целых 30 млн сумов.

Главный приз разыграется в финале акции — один победитель получит 30 млн сумов и турпоездку на двоих в Турцию.

Первый промежуточный розыгрыш состоится после 15 мая, а первый итоговый — после 1 июня.

Подробнее об условиях и правилах акции можно узнать по ссылке.

Сайт: ofb.uz

Facebook: fb.com/orient.finans.bank

Instagram: @orientfinansbank

Telegram: t.me/orientfinansbank

YouTube: youtube.com/Orient Finans Bank

LinkedIn: linkedin.com/orientfinansbank

TikTok: vm.tiktok.com/orientfinansbank

На правах рекламы.