В первой половине недели территория Узбекистана будет находиться под влиянием очень жаркого воздуха с зарубежного юга, сообщил Узгидромет. По большинству областей ожидается сухая, преимущественно малооблачная погода, лишь по горным районам пройдут локальные дожди с грозами,

Дневная температура воздуха повысится до +32…+35 градусов, по югу и пустынной зоне — до +38 градусов, что на 5−8 градусов выше среднемноголетних значений.

К концу недели произойдёт спад жары до +27…30 градусов, что будет связано с подтоком прохладного воздуха с районов Казахстана, отмечают синоптики.

В четверг и пятницу местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. По предгорным и горным районам 17−20 мая селеопасно.