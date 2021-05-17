Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на этой неделе примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил на брифинге в понедельник пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Высший Евразийский экономический совет является высшим наднациональным органом Евразийского экономического союза. В него входят главы государств или правительств стран-членов Евразийского экономического союза. Напомним, Узбекистан с декабря 2020 года имеет статус страны-наблюдателя при ЕАЭС.

Напомним, в апреле в Казани в ходе заседания Евразийского межправительственного совета был подписан меморандум о взаимодействии между Узбекистаном и Евразийской экономической комиссией, а также план мероприятий по реализации этого меморандума. В документе предусматривается сотрудничество по обмену информацией в таких направлениях, как таможенное и техническое регулирование, защита прав потребителей, обращение лекарств, транспорт, энергетика, промышленность и агропромышленный комплекс и интеллектуальная собственность.