В Хабаровске 11−15 мая прошёл международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. В нем приняли участие более 150 спортсменов из Узбекистана, России, Эстонии, Беларуси, Польши, Израиля, Азербайджана, Швеции, Молдовы, Алжира, Марокко, Японии, Кыргызстана, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и Кении.

Бои проходили в 10 мужских и 5 женских весовых категориях.

Спортсменам Узбекистана, по данным Федерации бокса, удалось завоевать четыре золотые медали — Мироншох Ибрагимов (-52 кг), Хуршид Расулжонов (-60 кг), Мужибилло Турсунов (-63 кг), Лазизбек Муллажонов (+91 кг), одну серебряную — Мадияр Саидрахимов (-91 кг) и три бронзовые — Сохиб Содикжонов (-49 кг), Жахонгир Рахмонов (-69 кг), Сухроб Каюмов (-81 кг).

Международный турнир по боксу имени Константина Короткова имеет категорию «А» и является одним из самых представительных в дальневосточном регионе, собирая сильнейших спортсменов со всего мира.

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