Торговый квартал Alfraganus представляет новый формат организации общественного пространства, предназначенного для массового шопинга и досуга в центре столицы.

Ряд преимуществ делают Alfraganus выгодной площадкой для громкого стартапа либо для развития уже существующего бизнеса.

Локация

Расположение объекта занимает главное место в определении его бизнес-потенциала. Торговый квартал Alfraganus расположен в Мирабадском районе вдоль центральной магистрали Фаргона Йули. Проект выделяет удобство пешего доступа и въезда на территорию, наличие вблизи остановок городского транспорта, а также высокая плотность жилых и общественных построек в округе. Благодаря выгодной локации в центре столицы сюда можно будет легко добраться из любой точки города.

Масштаб

Обширная территория объекта занимает площадь свыше 110 тысяч кв. м. В шести секторах торгового квартала предпринимателей ждут 507 объектов коммерческой недвижимости. Высота построек составляет 1−2 этажа. Шесть основных рекомендуемых типов помещений представлены разноформатными торговыми зонами. Квадратура предлагаемых помещений варьируется от 32 до 3244 кв. м. Протяженность прогулочных аллей торгового квартала составляет 1,5 км.





Высота потолков

Высота потолков в торговом квартале Alfraganus достигает шести метров. Такая величина позволяет с легкостью преобразовать приобретенную зону в двухуровневое помещение. Тем самым собственнику удастся почти вдвое увеличить полезную площадь торговой точки.

Посещаемость

Согласно исследованиям, проведенным международными специалистами в области коммерческой недвижимости из компании Knight Frank, посещаемость объекта будет составлять 210 тысяч человек в неделю, 800 тысяч в месяц и более 10 млн в год.

Срок сдачи

В марте 2022 года планируется сдача и ввод в эксплуатацию свыше половины коммерческих объектов торгового квартала Alfraganus. На этом этапе будет запущено 262 единицы торговых помещений. До заветного момента запуска проекта остается менее года.

На этапе выполнения строительных работ компания предлагает гибкие и выгодные условия на приобретение высоколиквидной и доходной недвижимости в центре столице. Не стоит упускать шанс — свыше 40% коммерческой недвижимости первого этапа уже реализовано.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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