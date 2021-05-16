Предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщило о планируемых с 17 мая отключениях холодной воды и понижении давления в водопроводных сетях Ташкента в связи с ремонтно-профилактическими работами и подготовкой к весенне-летнему периоду.

17 мая с 9:00 до 9:00 часов 18 мая

Воды не будет:

Мирзо Улугбекский район: махалли «Олтинтепа», «Катта Олтинтепа», «Алпомыш», «Подшобог», «Олмачи», «Шуртан», «Турон», «Навои», «Шукур Бурхонов», «Катта Корасув», «Гульсанам», «Султония», «Чимён», «Янги Авайхон», «Авайхон», «Минглола», «Мирзакалон Исмоилий», массив Паркент — жилой дом №3−½, гостиница Службы государственной безопасности, Институт эндокринологии, Институт математики-ботаники.

Яшнабадский район: массив Мавлона Риёзий, Махалли «Истиклол», «Семург», «Дустиобод», улица Олтинтепа дома №2, 7, 38.

18 мая с 9:00 до 9:00 часов 19 мая

Воды не будет:

Сергелийский район: махалли «Чартак», «Новатор», улица Дарьё буйи 2-й, 3-й, 7-й проезды, 1-й проезд Райхон.

19 мая с 9:00 до 14:00 часов 20 мая

Воды не будет:

Яшнабадский район: махалли «Уртамасжид», «Мумтоз», «Катта Куйлюк», «Куйлюк обод».

Мирабадский район: улица Куйлюк.

Чиланзарский район: махалли «Тирсакобад», «Гавхар», «Катта Домбрабод», «Бурджар», «Мевазор», «Яккатут», «Хирмонтепа», «Шухрат», улицы Аль-Хорезми, Машраб, массив Чиланзар — кварталы 19, 20, 20А, Военный городок №6а.

20 мая с 9:00 до 12:00 часов 21 мая

Воды не будет:

Юнусабадский район: махалли «Кулол», «Хайриобад», «Хонтут», массив Юнусабад — 11, 12 кварталы, улицы Мехриддина Умарова, Болтабоя Эргашева.

Понижение давления воды:

Юнусабадский район: массив Юнусабад 4-й квартал — жилые дома № 18, 24, 25, 26, 28, 29, 43, 54, 55, 56, 69.

21 мая с 21:00 до 9:00 часов 22 мая

Воды не будет:

Чиланзарский район: массив Алгоритм, улицы Кизил Шарк, Гулистан.

24 мая с 9:00 до 14:00 часов 25 мая

Воды не будет:

Мирзо Улугбекский район: махалли «Шахриобод», «Боги Майдон», «Навнихол», «Олий Химмат», «Сайрам», «Олимлар», 5-я Детская инфекционная больница.

Юнусабадский район: массив ТашГРЭСС.

Яккасарайский район: улица Абдуллы Каххара — жилые дома №2а, 2б, 2 В, 2 г, улица Бабура — жилые дома №46/1, 46/2, 46/3, 59, 61, 63, 65, 67/1−12, 69/1−9, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4.

25 мая с 10:00 до 10:00 часов 27 мая

Воды не будет:

Яшнабадский район: махалли «Икбол», «Катта Олмос», «Уртамасжид», «Мумтоз», «Катта Куйлюк», «Куйлюк обод», «Уйсозлар», «Тарновбоши», «Янгикурган», «Бехизор», улицы Уйсозлар с проездами, Таларык с проездами, Мумтоз с проездами, Аханграбо с проездами, Табибий с проездами, Табассум с проездами, Латофат с проездами, Бунёдкор с проездами, Нигора с проездами, Шохсанам с проездами, улицы Чарос, Саодат, Мулойим, Табаррук, массив Туёна — 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й кварталы, массив Центральный Куйлюк — жилые дома №1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10б; массив Уйсозлар, поликлиники №28 и №29.

Бектемирский район: махалли «Абай», «Бектемир», «Олтинтопган», «Хусайин Байкаро», «Мажнунтол», «Миришкор», «Рохат», «Зилола», «Икбол», «Чашма», «Нурафшон», улица Порлок, массив Сувсоз -1, 2 кварталы.

Мирабадский район: Махалли «Куйлюк ота», «Баратхужа», «Парвона», «Баёт», «Чинор», «Янги Куйлюк», «Юксалиш», «Файзиобад», «Ок уй», «Зиёнур», «Таларык», массивы Куйлюк-1, 2, 3, 4, улицы Файзиобад, Билимдон, гостиницы Хаёт и Даниел Хил.

Сергелийский район: махалли «Кушкурган», «Ханобад», «Курувчилар», «Зиёкор», «Маданият», «Ш.Бурханов».

Понижение давления воды:

Сергелийский район: махалли «Кумарык» «Кипчак», «Нурхаёт», «Сугдиёна», «Дарьё буйи», «Ногой Кургон», «Викор», «Бунёдобад», «Зийнат», «Спутник», «Навкирон», «Иттифок», «Эзгулик», «Мадаткор», «Хабибий», «Ташаббус», «Янги Умид», «Орият», «Мархамат».

Янгихаётский район: махалли «Олчазор», «Чарагон», «Дустлик», «Ёркин», районная Прокуратура.

26 мая с 9:00 до 9:00 часов 27 мая

Воды не будет:

Яккасарайский район: улицы Тафаккур, Богидил, Шамс Кулол с проездами.

Понижение давления воды:

Яккасарайский район: улицы Бобур, Шота Руставели, Юсуф Хос Хожиб, Мирабадская.

27 мая с 9:00 до 9:00 часов 28 мая

Воды не будет:

Юнусабадский район: массив Ц-4

31 мая с 9:00 часов до 12:00 часов 1 июня

Воды не будет:

Учтепинский район: махалли «Киргузар», «Назарбек», «Ахилобад», «Харакат», «Навбахор», «Зарафшан», 5-й проезд Самарбону.

Зангиатинский район: махалли «Навруз», «М.Мусаева», «Навбахор», «Харакат».

1 июня с 9:00 до 9:00 часов 2 июня

Воды не будет:

Алмазарский район: махалли «Ибрагим ота», «Чукурсай», «Гульзор».

2 июня с 9:00 до 21:00 часов 3 июня

Воды не будет:

Алмазарский район: махалли «Чустий», «Навои», массивы Б-1, Б-3, улицы Охакчи, Куёш, Лангар, Нурафшон, Пахта, Озод, Фароби, Чимбай-2, Эски Карасарай, Чакичмон, Жанон, Лангар, Абдулла Кадыри, улицы Сагбан, Заркайнар с проездами, Пожарная часть №13, РЭС, Санаторий СГБ.

Шайхантоурский район: махалли «Илгор», «Тинчлик», «Бог куча», «Сархумдон», «Обиназир», «Гульбозор», «Зафаробод», «Бустон», «Хувайдо», «Чакар», «Оклон», «Катта Ховуз», Массивы Ц-26, Ц-27, 1-я Городская больница, 1-й Роддом, Дока хлеб по улице Обиназир.

7 июня с 9:00 до 9:00 часов 8 июня

Воды не будет:

Учтепинский район: махалля «Ватан», массив Чиланзар 23-й квартал — жилые дома №14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 57; квартал-12 — жилой дом №7а; квартал-26 — жилые дома №1, 2, 3, 11, 12, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35; квартал-24 — жилые дома с №1 до №24 и с дома №42 до №53.

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.

Номера телефонов для справок:

Центральная диспетчерская служба: 256−10−95, 252−55−78, 252−60−08.

Мирзо Улугбекский район: (71) 266−39−53

Алмазарский район:(71) 246−99−57

Учтепинский район:(71) 274−83−45

Яшнабадский район:(71) 293−44−32

Юнусабадский район:(71) 235−25−64

Сергелийский район:(71) 258−96−32

Бектемирский район:(71) 295−16−28

Чиланзарский район:(71) 277−98−71

Шайхантоурский район:(71) 273−52−39

Яккасарайский район:(71) 255−05−50

Мирабадский район:(71) 292−02−78

Кроме того, хокимият Ташкента сообщил, что в рамках весенних профилактических работ ГУП «Тошиссиккуввати» 17−21 мая проведёт плановые ремонтные работы на теплоцентре № 2. По этой причине по следующим локациям будет временно отключено горячее водоснабжение:

массивы Карасу-1, 2, 3, 4, 6;

массив Буз-2;

массив Фируза;

улица Гёте;

улица Ф.Ходжаева;

улица Зулайхо;

улица Интизор;

улица Дурмон йули;

улица С.Зода;

улица М.Улугбека;

улица Кадырова (Фируза).

Из-за замены вентилей труб на пересечении улиц Олтинтепа и Чахбуд, с 09:00 17 мая до 09:00 18 мая по следующим локациям также временно будет прекращено горячее водоснабжение: