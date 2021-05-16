Коммерческие помещения на набережной Seoul Mun — это выгодное предложение для инвестиции капитала. Благодаря расположению торгово-досугового центра в сердце столицы вдоль улицы Сеульская сюда можно удобно добраться из любой точки города.





Вдоль 700 метров набережной канала Бурджар возводится современное открытое общественное пространство. Три уровня помогут распределить магазины таким образом, чтобы каждый из них имел отдельный вход. Разнообразие планировочных решений и продуманный подход к их системе категорий поможет выбрать подходящий вариант для любого вида бизнеса.

Новая фаза выводит в продажу коммерческие помещения от 13 до 45 кв. м на набережной Seoul Mun. Расположенные у парковки небольшие помещения могут разместить магазины аксессуаров, точку для продажи кофе навынос, ателье, магазин косметики, офис дилера сотового оператора и многое другое.

Количество помещений ограничено. Стоит поторопиться и приобрести помещение на набережной Seoul Mun на более выгодных условиях. Сейчас действуют скидки.





В офисе продаж компании Dream City Development можно получить более подробную информацию и профессиональную консультацию.

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