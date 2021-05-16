Главное управление борьбы с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана сообщило об объявлении в розыск 10 человек, подозреваемых в участии в экстремистских организациях.

Как говорится в сообщении, они «присоединились к международным экстремистским группировкам и вовлечены в их деятельность, угрожающую национальной и всеобщей безопасности».

МВД просит всех, у кого есть какая-либо информация об этих людях, сообщить в региональные органы внутренних дел или по номеру 102.

«Интернет сегодня передаёт бесконечное количество информации о ситуации во всем мире за секунды. Среди них немало информации, которая является угрозой для спокойствия, пропагандирует насилие, жестокость и терроризм. Интернет-пользователи, прежде всего, должны уметь различать эту информацию своим собственным сознанием. В противном случае могут стать жертвой обмана и потерять свою молодую жизнь, здоровье и силы в очагах войны, в военных лагерях террористических организаций», — отмечается в сообщении.