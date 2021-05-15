Основанная в 2018 году, компания Dream City Development за довольно короткий срок прочно заняла одну из ведущих позиций в сфере девелопмента Узбекистана.

Компания специализируется на создании объектов недвижимости премиум и бизнес-класса. На сегодняшний день она успешно реализовала более 256,8 кв. м высококлассных апартаментов и коммерческих помещений.

Проекты Dream City Development отличаются великолепной архитектурой, инновационными методами строительства, технической оснащенностью и безопасностью. Каждый объект — это новаторский подход, который обеспечивает новый уровень комфорта и жизни. Строительство сегодня ведется в престижных локациях города — в МДЦ Tashkent City и на набережной вдоль улицы Сеульской в центре столицы.

Каждый проект обладает перечнем индивидуальных и неповторимых характеристик. ЖК Gardens Residence представлен высококлассной жилой недвижимостью в окружении зеленого облагороженного пространства. Этот симбиоз помогает почувствовать уединение от суеты большого города.





Жилой комплекс Boulevard — это ставка на благородную архитектуру и любовь к роскоши. Классическая архитектура создает атмосферу старейших городов Европы. Каждая деталь комплекса говорит об изысканности и утонченности.





Бизнес-центр Boulevard создан для прогрессивных бизнесменов, ценящих комфорт и индивидуальность. Локация на территории МДЦ Tashkent City помогает в любое время суток находиться в эпицентре деловой жизни столицы и держать руку на пульсе значимых событий.

Seoul Mun — это грандиозное по замыслу и масштабу общественное место для столичного досуга и успешного бизнеса. На трехуровневой набережной в центре столицы 274 разноформатных коммерческих помещения станут площадкой для высокодоходного бизнеса.





Все проекты компании, вне зависимости от их концепции, призваны решать первоочередную задачу — обеспечение высокого уровня комфорта для своих будущих владельцев. Этот процесс начинается за долгие месяцы и даже годы до начала фактического строительства. Каждый квадратный метр будущего проекта проходит детальную проектировку. Здесь задействованы целые группы международных специалистов, настоящих асов в области проектирования, архитектуры и строительства.

Результатами работы компании Dream City Development является большой выбор высококлассной недвижимости, а также тысячи партнеров и клиентов, для которых бренд компании — это показатель надежности и новаторства.

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