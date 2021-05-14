Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 мая принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, находящегося в стране с рабочим визитом для участия в 8-м заседании совместной Межправительственной комиссии, которое состоится 15 мая.





Как сообщила пресс-служба главы государства, стороны обсудили реализацию перспективных проектов в области торговли, машиностроения, энергетики, добывающей отрасли, сельского хозяйства, текстильной промышленности, транспорта, туризма и здравоохранения.

Премьер-министр Таджикистана подчеркнул, что приложит все усилия для совместной всесторонней подготовки предстоящего саммита лидеров государств, а также обеспечения углубления полномасштабного партнерства между братскими странами и народами. В каком формате и когда пройдёт саммит, пока неизвестно.

Кохир Расулзода в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что Узбекистан и Таджикистан в будущем планируют довести товарооборот до 1 млрд долларов (по итогам 2020 года было 307,2 млн долларов). По его словам, в первом квартале товарооборот увеличился почти на 30%.

«Также обсуждали вопрос, что в ближайшее время намечается официальный визит президента Республики Узбекистан в Таджикистан. Мы с радостью ждём этого события. Правительства готовятся к предстоящему визиту. Готовится очень большой пакет документов, где будут охватывать все отрасли. И мы готовимся к тому, чтобы этот визит был насыщенным и содержательным», — заявил премьер-министр.

Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан ожидается в первой половине июня (по данным «Азия-плюс», 10−12 июня). Президенты двух стран в последний раз встречались очно 24 июня 2020 года во время парада в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в Москве.