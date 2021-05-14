Главный тренер футбольного клуба из ферганского Яйпана «Турон» Ислом Исмоилов подал заявление об отставке 13 мая, после поражения от «Кызылкума» (0:1) в восьмом туре Суперлиги Узбекистана, сообщила пресс-служба команды.

«Турон» временно возглавил польский специалист Богуслав Баняк, который будет готовить игроков к матчу против «Сурхона» в 9-м туре.

Именно при Исломе Исмоилове «Турон» впервые в своей истории вышел в Суперлигу, победив в решающем матче Про-лиги «Нефтчи» из Ферганы. Тогда игра завершилась беспорядками с участием футболистов и болельщиков.

Карьера Исмоилова в высшем дивизионе чемпионата Узбекистана сложилась неудачно. В первых двух стартовых игр «Турон» потерпел поражение. После встречи с «Согдианой» заявил о коррупции в футболе и выступил с нападками в адрес судьи, который назначил спорный пенальти в ворота его команды.

Позже АФУ подтвердила, что арбитр встречи Виктор Серазитдинов в двух случаях принял неверные решения, за что был отстранён от игр Суперлиги на неопределённый срок. Сам наставник был дисквалифицирован на два матча.

Однако «Турон» продолжил свои неудачные выступления и за 8 туров не выиграл ни одного матча — пять поражений и три ничьи. Команда расположилась на последнем месте в чемпионате с тремя очками.