Президент Шавкат Мирзиёев 14 мая посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, сообщила пресс-служба главы государства.





Центр располагает 10 лечебными корпусами на 370 коек. За год здесь оказывают стационарную помощь более чем 9000 больным, амбулаторную помощь 43 тысячам пациентам. Действуют местные филиалы центра в Ташкенте и Коканде, Каракалпакстане и областях. В каждом филиале открыты отделения паллиативной помощи. Впервые все 22 онкологических учреждения на местах были оснащены современными аппаратами лучевой терапии. Между центром и всеми филиалами налажена телемедицина. За последние три года 150 специалистов сферы прошли обучение за счет государства в престижных зарубежных клиниках, отметили в пресс-службе.





Чаще всего пациенты сталкиваются с проблемой поиска и приобретения лекарств, поэтому государство расширяет помощь в этом вопросе, говорится в сообщении. Если в 2016 году на приобретение лекарств и оборудования онкологического направления было выделено 8 млрд сумов, то в 2021 году эта цифра достигла почти 62 миллиардов сумов.

Шавкат Мирзиёев пожелал лечащимся в центре детям скорейшего выздоровления, выразил слова поддержки их родителям.





«Это испытание. Мы все будем счастливы, если вы поборете эту беду, побыстрее вылечитесь и вернетесь домой. Я много говорю о детях и молодежи, возлагаю на них большие надежды. Пусть и эти дети поскорее оставят болезнь позади и станут в будущем людьми, готовыми послужить нашему народу. Это то, о чем мы просим у Всевышнего в эти светлые праздничные дни», — сказал он.





Отметив, что нынешние возможности центра недостаточны, президент поручил построить новые корпусы Республиканского центра онкологии на свободной территории клиники Ташкентской медицинской академии.

На видеоселекторном совещании по мерам совершенствования системы онкологической помощи, которое прошло в центре, Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость создания мобильных бригад для раннего выявления заболеваний и проведения профилактических осмотров людей из группы риска.





В каждый регион планируется доставить мобильные маммографы и позитронно-эмиссионные томографы. Ожидается, что будут созданы лаборатории для раннего выявления рака и проводиться тесты на онкомаркеры.

Для улучшения качества лечения поставлена задача отремонтировать местные онкологические и гематологические больницы, оснастить их современным оборудованием и привлечь квалифицированных специалистов. Обсужден также вопрос обеспечения протезами пациентов, у которых конечности были ампутированы в результате заболевания.





С учетом поставленных задач и прозвучавших предложений ожидается принятие постановления президента касательно кардинального преобразования системы лечения онкологических и гематологических заболеваний.





После совещания глава государства посетил Ташкентскую медицинскую академию и осмотрел место строительства будущего нового здания медицинского центра онкологии и радиологии. Даны указания по использованию при проектировании и строительстве южнокорейского опыта.

Шавкат Мирзиёев во время посещения Республиканского центра гематологии поручил построить новое здание для центра, создать отдельный центр детской онкогематологии с использованием опыта российского центра имени Д. Рогачёва.