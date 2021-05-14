Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил жителям страны, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, не носить маски и не соблюдать дистанцию на улице и в помещениях в большинстве случаев. Новые рекомендации озвучила директор CDC Рошель Валенски, а также президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Любой, кто полностью вакцинирован, может участвовать в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе… без маски или физического дистанцирования. Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии. Мы все очень ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к некоторому ощущению нормальной жизни», — заявила она в эфире CNBC.

Валенски подчеркнула, что непривитые люди должны продолжать носить маски, добавив, что они по-прежнему подвержены риску лёгкой или тяжёлой болезни, смерти и риску распространения болезни на других. По её словам, людям с ослабленной иммунной системой следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем отказываться от ношения масок.

При этом американцам, привитым от COVID-19, необходимо продолжить носить маски и соблюдать дистанцию, если это требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса и на рабочем месте. Также они должны носить маски в самолёте, автобусах поездах и других видах общественного транспорта, в аэропортах и на вокзалах.

Полностью вакцинированные иностранные граждане, прибывающие в США, по-прежнему должны пройти тестирование в течение 3 дней до вылета (или предъявить документацию о выздоровлении от COVID-19 за последние 3 месяца) и должны пройти тестирование через 3−5 дней после поездки.

Согласно стандартам CDC, человек считается полностью вакцинированным через две недели после введения последней дозы вакцины. Сейчас в США одобрены три вакцины: Pfizer или Moderna, которые требуют введения двух доз, и Johnson & Johnson, которая предполагает введение одной дозы.

По данным CDC, по состоянию на среду более 151 миллиона американцев в возрасте 18 лет и старше, или 58,7% взрослого населения США, получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19. По данным центра, около 116 миллионов взрослых американцев, или 45,1% взрослого населения США, полностью вакцинированы.

Folks, if you’re fully vaccinated — you no longer need to wear a mask.



If you’re not vaccinated yet — go to https://t.co/4MYpWqXVVo to find a shot, and mask up until you’re fully vaccinated. pic.twitter.com/qcyG2WyCG2 — President Biden (@POTUS) May 13, 2021

Президент США Джо Байден стал одним из первых, кто снял маску в соответствии с новыми правилами для расширения прав вакцинированных.

«Я думаю, что это великая веха, великий день. Если вы полностью вакцинированы, то вы можете снять маску. Вы заслужили право делать то, чем американцы славятся во всем мире, — приветствовать улыбкой окружающих», — сказал он.

Глава страны заявил, что американские власти не станут наказывать за отказ носить защитные маски тех, кто не привился от коронавируса.

«Если вы не сделали прививку, носите маску, чтобы защитить себя и других, кто не вакцинировался. Это не вопрос принуждения, мы не собираемся арестовывать людей. Но я верю, что подавляющее большинство американцев заботится о безопасности своих соседей и семей. Если вы привились, вы можете жать друг другу руки, обниматься. Если нет, то, пожалуйста, носите маску», — отметил Байден.

Белый дом рассчитывает, что к 4 июля — Дню независимости США — количество полностью вакцинированных жителей страны достигнет 160 миллионов.

В конце апреля CDC ослабили ограничения и разрешили тем, кто прошел полный курс вакцинации, не носить маску на открытом воздухе во время ходьбы, бега, пеших прогулок, езды на велосипеде в одиночку или при небольшом количестве других людей. При этом маски по-прежнему необходимо было надевать в людных местах, например на стадионах.