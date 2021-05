Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил жителям страны, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, не носить маски и не соблюдать дистанцию на улице и в помещениях в большинстве случаев. Новые рекомендации озвучила директор CDC Рошель Валенски, а также президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.

Валенски подчеркнула, что непривитые люди должны продолжать носить маски, добавив, что они по-прежнему подвержены риску лёгкой или тяжёлой болезни, смерти и риску распространения болезни на других. По её словам, людям с ослабленной иммунной системой следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем отказываться от ношения масок.

При этом американцам, привитым от COVID-19, необходимо продолжить носить маски и соблюдать дистанцию, если это требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса и на рабочем месте. Также они должны носить маски в самолёте, автобусах поездах и других видах общественного транспорта, в аэропортах и на вокзалах.

Полностью вакцинированные иностранные граждане, прибывающие в США, по-прежнему должны пройти тестирование в течение 3 дней до вылета (или предъявить документацию о выздоровлении от COVID-19 за последние 3 месяца) и должны пройти тестирование через 3−5 дней после поездки.

Согласно стандартам CDC, человек считается полностью вакцинированным через две недели после введения последней дозы вакцины. Сейчас в США одобрены три вакцины: Pfizer или Moderna, которые требуют введения двух доз, и Johnson & Johnson, которая предполагает введение одной дозы.

По данным CDC, по состоянию на среду более 151 миллиона американцев в возрасте 18 лет и старше, или 58,7% взрослого населения США, получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19. По данным центра, около 116 миллионов взрослых американцев, или 45,1% взрослого населения США, полностью вакцинированы.

Folks, if you’re fully vaccinated — you no longer need to wear a mask.



