При планировании наружного жилого пространства важно продумать, как наиболее эффективно затенить и оградить свой участок, превращая его в комфортное и уединенное место для отдыха.

Чтобы создать практичную и удобную террасу, которая может стать уютным зимним садом в частном доме или приватной верандой ресторана, важно оборудовать пространство надежным всесезонным навесом, который обеспечит комфорт при любых погодных условиях.

Раздвижная система «Пергола» — современная функциональная солнцезащитная система. Уже многие годы она используется по всему миру в оформлении летних террас кафе и ресторанов, открытых бассейнов, загородных веранд и зон для паркинга.





Крыша «Перголы» может быть изготовлена из двух экологически чистых материалов — из прочного тента или алюминия. Алюминиевая конструкция более долговечна и надежна в эксплуатации, ей не страшны осадки или мощные порывы ветра. Крыши также оснащены ориентированными ламелями, которые можно поворачивать с помощью пульта дистанционного управления, регулируя уровень попадания солнечных лучей.

Тентовая крыша намного легче, но все еще надежно защищает от дождя или снега, полностью нейтрализует воздействие ультрафиолетовых лучей, а также понижает температуру под тентом на 7−10 градусов, обеспечивая оптимальные условия для отдыха на свежем воздухе.





Модели, представленные в шоуруме AKFA Innovations, выполнены в изящном минималистичном стиле, поэтому гармонично впишутся в любой дизайн экстерьера.

Все «Перголы» оснащены системой водостоков, которая препятствует проникновению дождя под навес.

AKFA Group стала первой отечественной компанией, которая запустила производство и установку «Пергол» в Узбекистане с использованием греческой и турецкой фурнитуры. Ранее комфортное решение было доступно для заказа исключительно из-за рубежа.

Чтобы сделать террасную зону под «Перголой» еще более приватной и уютной, AKFA Innovations предлагает современное и функциональное решение — гильотинную систему Vertiflex.





Это популярная автоматическая система безрамного остекления с вертикально-сдвижным механизмом открытия, подвижным поручнем и дистанционным управлением. Моторизованные системы с раздвижным приводом — революционное решение, которое помогает не только эффективно использовать пространство, но и контролировать потоки ветра или солнечных лучей, проникающих на террасу. Систему можно использовать при остеклении балконов, ресторанов, террас или при трансформации летнего бассейна в зимний.

«Перголы» и гильотинные системы автоматизированы и поддерживают систему «умный дом». Сотрудники шоурума могут оказать услугу по установке удобной системы. «Умный дом» автоматизирует рутинные бытовые задачи путем нажатия кнопок на контроллере или смартфоне, а также с помощью голосовых команд. К системе можно подключить практически все устройства в доме — от бытовой техники до мультимедийного оборудования.

Такие функциональные террасные зоны — удобное решение для ресторанов и кафе, так как конструкции очень мобильны и помогают быстро обустроить дополнительное место для отдыха гостей на свежем воздухе и так же быстро демонтировать конструкцию, как только в ней исчезнет необходимость. Также значимым преимуществом систем является то, что они не требуют сложного ухода или специфического обслуживания.

Еще одним интересным решением для зоны террасы является zip-занавеска из легкого, но прочного материала, которая защитит зону отдыха от ярких солнечных лучей и насекомых, обеспечит приватность, но в то же время будет беспрепятственно пропускать свежий воздух.





Новаторские и эргономичные системы, которые давно и успешно применяются за рубежом, теперь можно приобрести в шоуруме AKFA Innovations, ориентируясь на собственные желания и потребности. На все системы имеется многолетняя гарантия, а также предусмотрена быстрая установка.

Условия для первоклассного комфортного отдыха теперь доступны каждому.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 95−341−00−00.

Адрес: мирзо-Улугбекский р-н, ул. Олтинтепа, 171.

На правах рекламы.