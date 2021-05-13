Парк "Навруз" представляет собой территорию с удивительным этнографическим городком, в котором можно проникнуться местной культурой и традициями. Здесь проводят кулинарные и творческие мастер-классы, создают восковые фигуры и фотографируют в роскошной национальной одежде.
Каждое жилище уникально по-своему: в одном стоит прядильный станок, во втором – ошпазы варят плов, а в третьем – современная мастерская художников, которые тут же выставляют и продают свои работы. Видно, что при оформлении этнографического городка продумывалось всё до мелочей: здесь и таблички с указанием улиц и домов, и резные ставни, и мелкие предметы быта, добавляющие аутентичности атмосфере.
Вход в парк свободный. Далее – по прейскуранту.