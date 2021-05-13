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Прогулки
Central park
В парке с многолетней историей развлечение найдется для каждого: неспешные прогулки с мороженым под кроной деревьев, захватывающие полеты на "лодочке", лавирование на автодроме, танцы в амфитеатре и многое другое.

Чтобы прокатиться на аттракционах, необходимо приобрести карту оплаты в кассе парка. Вход в парк бесплатный.

Часы работы: с 10:00 до 22:00.
Адрес
Green park

В парке Сергелийского района можно покататься на аттракционах и погулять с семьей, наслаждаясь весенней прохладой. Здесь есть детская площадка, карусели для взрослых и детей.


Вход в парк бесплатный.
Адрес
Anhor Lokomotiv
Помимо классических аттракционов и картинга в парке можно прокатиться на троллее, он же zip line.

Этот вид развлечения представляет собой скоростной спуск по натянутому под углом тросу. В среднем, на троллее можно кататься с восьми лет и с 30 килограмм.
Адрес
Navruz
Парк "Навруз" представляет собой территорию с удивительным этнографическим городком, в котором можно проникнуться местной культурой и традициями. Здесь проводят кулинарные и творческие мастер-классы, создают восковые фигуры и фотографируют в роскошной национальной одежде. 

Каждое жилище уникально по-своему: в одном стоит прядильный станок, во втором – ошпазы варят плов, а в третьем – современная мастерская художников, которые тут же выставляют и продают свои работы. Видно, что при оформлении этнографического городка продумывалось всё до мелочей: здесь и таблички с указанием улиц и домов, и резные ставни, и мелкие предметы быта, добавляющие аутентичности атмосфере.

Вход в парк свободный. Далее – по прейскуранту.
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Зоопарк
Поход в зоопарк дарит детям море впечатлений. Где, как не в зоопарке, можно вживую увидеть такое количество диких и прирученных зверей. 

В ташкентском зоопарке имеются аквариумы с пресноводными и морскими рыбами, черепахами и скатами, террариум, отделы приматов и птиц, а также вольеры с медведями, львами и слонами.

Стоит помнить, что с животными нужно быть осторожным: их нельзя дразнить и фотографировать со вспышкой. Кормить животных можно, но только специальной для них едой. Ее можно купить в самом зоопарке.

Стоимость билета:
  • детям до 7 лет — бесплатно;
  • детям от 7 до 16 лет — 15 000 сумов;
  • взрослым — 25 000 сумов;
  • пенсионерам по возрасту — 15 000 сумов;
  • лицам, имеющим инвалидность — бесплатно.

Телефон: (+998) 71-289-0795
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Ботанический сад
Ботанический сад – это прекрасное место, чтобы познакомиться с природой и насладиться пением птиц. Не так давно ботанический сад стал популярен среди роллеров и велосипедистов, отдающих предпочтение неспешным прогулкам.

Коллекция сада оценивается в 6000 видов форм и сортов растений, собранных со всех уголков света. Многие из них занесены в Красную книгу.
При больших компаниях можно воспользоваться услугой экскурсовода.

Стоимость билета:
  • для взрослых: 10 000 сумов;
  • для школьников: 5 000 сумов;
  • для пенсионеров: 4 000 сумов;
  • детям до 5 лет вход свободный.
Телефон: (+998) 71-289-1093.
Адрес
Фонтан на площади "Мустакиллик"
После двухлетней реконструкции знаменитый фонтан на центральной площади Ташкента вновь собирает вокруг себя десятки прохожих. Теперь дно фонтана выложено мозаикой с восточным орнаментом, а по вечерам фонтан освещают специальные фонари.

Жаркие выходные – отличное время, чтобы наслаждаться брызгами знаменитого фонтана в компании близких.
Маковые поля
На протяжении нескольких лет не перестает быть актуальной поездка на маковые поля. Фотографы набирают мини-группы, экскурсоводы организовывают ежедневные поездки, а автолюбители выезжают туда с семьями. 

Маковые поля – словно лаванда в Провансе, поэтому нельзя упускать возможности лицезреть их цветение воочию. Поля ташкентской области усыпаны этими яркими цветами, а поездка не займет много времени.

Координаты: 41,1903050, 69,7021730
Пикники
Экопарк
Чтобы выбраться на природу, не обязательно выезжать за город. В Экопарке есть все условия для комфортного отдыха.

Здесь можно устроить пикник, покататься на роликах и велосипедах и поиграть в бадминтон. На территории расположены детская, футбольная, волейбольная площадки, большой фонтан и живописное озеро, в которое можно запустить кораблики.
Адреса
Японский сад
Живописный парк в японском стиле – одно из красивейших столичных мест, где можно отдохнуть от городской суеты.

В саду можно встретить лебедей и уток у озера, аистов и гуляющих павлинов, композиции из камней (секитеи), символизирующие красоту природу. Основными достопримечательностями парка считаются чайный домик, передающий культуру японского чаепития, и большое озеро, на берегу которого можно наблюдать на водной гладью.

В саду много растительности, деревянных мостиков и фонарей в японском стиле – все это передает атмосферу страны восходящего солнца.

Стоимость билета:
  • взрослый — 20 000 сумов;
  • детский (3-12 лет) — 10 000 сумов;
  • детям до трех лет вход бесплатный.
Адрес
Спорт
Rolling night
Окунуться в атмосферу 80-х – ощутить дух свободы и игривости – можно в роллердроме на квадро-роликах.
По периметру роликового катка установлены перила и барная стойка. Благодаря хорошему обзору, родители могут наблюдать за своим ребенком, не упуская его из виду. Сама площадка оснащена современным гладким напольным покрытием и колоннами с матами, к которым можно подъехать в случае усталости или просто смягчить падение.

Здесь же можно заказать еду и перекусить, не отвлекаясь от покатушек.

Стоимость билета за час:
  • для детей – 15 000 сумов;
  • для взрослых – 20 000 сумов.

Телефоны: (+998) 99-001-7044(+998) 99-800-1622
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Покатушки на Бродвее
Бродвей – культовое место Ташкента и знаменитая туристическая улица города. Здесь всегда можно встретить художников, которые нарисуют ваш портрет, уличных музыкантов и любителей настольных игр.

Для сторонников активного отдыха здесь располагается прокат велосипедов. Желающие могут арендовать транспорт и прокатиться по ближайшим улицам, наслаждаясь ночным городом. 

Телефон: (+998) 71-236-1146.
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Ice city
Ice city — развлекательный центр, представляющий собой крытый тематический парк. Здесь можно прокатиться на лыжах или санках, поиграть в снежки и ощутить себя фигуристом.

Телефон: (+998) 71-209-0077.
Адрес
Знания
Kids profi
Kids profi – это интерактивный развлекательный центр для детей, в котором проводятся познавательные и веселые экскурсии в мир профессий.

Программа центра подходит для детей от 3 до 14 лет. А ознакомиться здесь можно более чем с 20 профессиями.

 Телефон: (+998) 94-606-5140.
Адрес
Парк Победы
9 мая 2020 в Ташкенте открылся мемориальный комплекс «Парк Победы» в честь 75-летней годовщины победы во Второй мировой войне.

Территория комплекса разбита на несколько частей, каждая из которых имеет свой эмоциональный окрас. В парке возведены: мемориал «Ода стойкости», посвященный памяти Зульфии Закировой – она потеряла на войне пятерых сыновей; вокзал, музей с медалями героев войны; монумент Герою Советского Союза – генерал-майору Сабиру Рахимову и всем воинам-узбекистанцам, а также музей Славы. Это главный павильон парка с экспозицией, посвященной истории участия Узбекистана во Второй мировой войне. При его формировании были учтены рекомендации ветеранов, учёных-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности.

Все сопроводительные сведения об экспонатах представлены на трех языках.

Помимо этого, на территории имеются библиотеки, Wi-Fi-зоны, аллеи с боевой техникой и сценические площадки.

Стоимость билета:
  • в парк – 4 000 сумов для взрослых, 2 000 сумов для учащихся школ, лицеев и колледжей, 3 000 сумов для студентов высших учебных заведений.
  • в музей – 6 000 сумов для взрослых, 4 000 сумов для учащихся школ, лицеев и колледжей, 5 000 сумов для студентов высших учебных заведений.
Адрес
Планетарий Tashkent city
Удивить ребенка в современном мире – задача не простая. Все у них есть, и все они давно видели. Но летал ли ваш ребенок в … космос? А вы? Полное погружение в историю Солнечной системы и невероятные впечатления как для школьников, так и давно отучившихся взрослых создают четкая компьютерная графика и отличный звук 7.1.

Захватывающая экскурсия становится реалистичнее благодаря куполообразному экрану, 8 лазерным проекторам Barco и удобным бинбэгам. Расположившись под экраном, ты словно попадаешь в атмосферу невесомости, на время забывая о земле под ногами.

Познавательные программы в доступной форме рассказывают о научных фактах и дают ответы на часто задаваемые вопросы. Показывают их на узбекском, русском и английском языках.

Стоимость билета: 10 000 сумов за вход в парк Tashkent city и 40 000 за вход в планетарий.

Телефон: (+998) 71-203-7799.
Адрес
Музей знаменитостей Tashkent city
Справа от планетария расположен аналог популярнейший во всем мире музея знаменитостей. От реалистичности и схожести захватывает дух. У фигур замечательная детализация – морщины, родинки, щетина – как у живых людей. А в какой-то момент можно отпрыгнуть от неожиданности – блеск в глазах и ракурс производят неизгладимые впечатления, и кажется, что они тебе сейчас подмигнут.

Стоимость билета: 10 000 сумов за вход в парк Tashkent city и 30 000 за вход в музей.

Телефон: (+998) 71-203-7799.
Адрес
Развлечения
LunaPark
Luna Park — это огромная развлекательная площадка для детей от 1 до 18 лет площадью 1600 квадратов. Каждые субботу и воскресенье здесь проходят весёлые и познавательные шоу-программы, устраивают танцы и конкурсы в сопровождении любимых героев.

На территории расположены:

  • Огромный игровой лабиринт с горками, качелями, пушками для стрельбы с помощью мягких шариков и большим сухим бассейном из шариков.
  • Высоченный двухуровневый веревочный городок, просторная батутная зона, надувная подушка, тарзанки, скалодромы, лестница в небеса.
  • Зона творческого уголка и зона развития моторики рук.
  • Огромный LEGO-городок, который позволит ребёнку почувствовать себя строителем своего собственного города.

Шоу-программы входят в стоимость входного билета.
Стоимость билета: для детей до 5 лет билет 80 000 сумов, от 6 до 16 — 100 000 сумов.

Телефон: (+998) 90-121-2333.
Адрес