главный павильон парка с экспозицией, посвященной истории участия Узбекистана во Второй мировой войне. При его формировании были учтены рекомендации ветеранов, учёных-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности.

Все сопроводительные сведения об экспонатах представлены на трех языках.

в парк – 4 000 сумов для взрослых, 2 000 сумов для учащихся школ, лицеев и колледжей, 3 000 сумов для студентов высших учебных заведений.

в музей – 6 000 сумов для взрослых, 4 000 сумов для учащихся школ, лицеев и колледжей, 5 000 сумов для студентов высших учебных заведений.

9 мая 2020 в Ташкенте открылся мемориальный комплекс «Парк Победы» в честь 75-летней годовщины победы во Второй мировой войне.Территория комплекса разбита на несколько частей, каждая из которых имеет свой эмоциональный окрас. В парке возведены: мемориал «Ода стойкости», посвященный памяти Зульфии Закировой – она потеряла на войне пятерых сыновей; вокзал, музей с медалями героев войны; монумент Герою Советского Союза – генерал-майору Сабиру Рахимову и всем воинам-узбекистанцам, а также музей Славы. ЭтоПомимо этого, на территории имеются библиотеки, Wi-Fi-зоны, аллеи с боевой техникой и сценические площадки.