Настал день, наполненный особой теплотой и радостью. День, извещающий, что каждый правоверный мусульманин с достоинством прошел испытание духовного и нравственного очищения.





Рамазан имеет смысл гораздо более глубокий и сакральный, нежели простое воздержание от воды и пищи. Уже много веков народ Узбекистана чтит традиции и соблюдает священный пост, тем самым развивая в себе высшие человеческие качества, такие как доброта, гуманизм, любовь и сострадание к обездоленным. Священный праздник учит, что совершать благое нужно неустанно. Именно поэтому ни один узбекистанец никогда не пройдет мимо нуждающегося, протянет руку помощи и одарит добротой.

Священный пост — это испытание терпения и набожности мусульманской уммы. Команда Havas в полной мере осознавала особенную важность наличия свежих продуктов, поэтому 139 дискаунтеров по всему Ташкенту и Ташкентской области неустанно трудились, чтобы обеспечить потребителей необходимым.





Кроме того, Havas выпустил специальный сборник с рецептами полезных, сытных и вкусных блюд. Благодаря книге множество потребителей получили возможность не раздумывать о том, что приготовить для сухура и ифтара. Описанные в книге блюда содержат в себе множество полезных компонентов, поэтому книгу можно использовать в дальнейшем в качестве методички для правильного питания. Команда Havas надеется, что ей удалось подарить комфорт потребителям, и считает честью для себя быть на службе у народа Узбекистана.

В этот радостный день Havas желает каждому, чтобы Всевышний услышал молитвы, чтобы в домах всегда царило счастье и любовь. Пусть сердечная доброта поможет хорошим людям, а помыслы всегда будут наполнены стремлением совершать добро.

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