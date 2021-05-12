Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 мая провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы стран обменялись поздравлениями с праздником Рамазан хайит и обсудили двустороннюю повестку.

Президенты также обговорили подготовку к проведению второго заседания Совета стратегического сотрудничества в Узбекистане и реализацию совместных инвестиционных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, транспорте, туризме, здравоохранении и других сферах.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган выразили серьёзную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Восточном Иерусалиме. «Подчеркнуто, что решение палестино-израильской проблемы должно осуществляться мирным путём в соответствии с нормами международного права и на основе ранее принятых резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций», — говорится в сообщении.

Помимо этого, главы стран обсудили сотрудничество в рамках Тюркского совета, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других структур.