Объём поступивших в Узбекистан переводов за январь-апрель составил 1,99 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 663 млн долларов, или 34%, следует из данных Центрального банка.

В январе в Узбекистан перевели 427 млн долларов, в феврале — 464 млн долларов. В марте в страну поступило 525 млн долларов, в апреле — 577 млн долларов.

Объём отправленных валютных средств из Узбекистана за рубеж достиг 478 млн долларов: 101 млн долларов — в январе, 114 млн долларов — в феврале, 138 млн долларов — в марте и 124 млн долларов — в апреле.

В результате положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 1,52 млрд долларов.

Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов ранее объяснял, что прежде 30−35% переводов поступало в Узбекистан в наличной форме. Затем ограничение транспортного сообщения создало условия для того, чтобы наличные деньги перешли в форму денежных переводов.

Таким образом, рост денежных переводов по сравнению с прошлым годом может объясняться как постепенным восстановлением экономик стран-партнеров после кризиса, так и ростом числа электронных трансферов из-за транспортных ограничений.

За весь 2020 год денежные переводы в Узбекистан составили 6,03 млрд долларов. Переводы из России упали, но выросли из Турции, США, Республики Корея, Израиля и ещё ряда стран.