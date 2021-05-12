Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 мая подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Указом в преддверии празднования Рамазан хайита помилованы 100 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, «чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Из числа помилованных 3 человека полностью освобождены от отбывания основного наказания, 43 — от отбывания наказания условно-досрочно, наказание 10 заменено более мягким, а сроки 44 сокращаются.

Среди помилованных — 12 граждан иностранных государств, 4 мужчин старше 60 лет, 6 женщин, 52 лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

Ранее в Положение о порядке осуществления помилования в Узбекистане внесены изменения, согласно которым президент теперь может по своей инициативе помиловать любого осуждённого или отбывшего наказание независимо от наличия или отсутствия ходатайства с их стороны.