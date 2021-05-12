Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой состоялся 12 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства поблагодарил премьер-министра и правительство Японии за поддержку реализуемой в Узбекистане программы комплексных реформ, а также за помощь в борьбе с коронавирусом и преодолении экономических последствий пандемии.

В свою очередь, премьер-министр Японии подчеркнул готовность расширять финансово-техническое содействие Узбекистану в целях развития современной индустриальной и социальной инфраструктуры. Напомним, этой весной Япония выделила Узбекистану два кредита — в 136,5 млн и 195 млн долларов.

«Японская сторона выразила особую признательность за оказываемую Ташкентом неизменную поддержку в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения похищенных японских граждан», — говорится в сообщении.

В ходе разговора рассмотрены перспективы развития двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества.

Президент Узбекистана высоко оценил продуктивное партнёрство с Агентством JIСA, ведущими компаниями и банковско-финансовыми институтами Японии. В прошлом году, несмотря на глобальный кризис и карантинные ограничения, при участии японских инвесторов и специалистов реализованы такие приоритетные проекты, как строительство Туракурганской ТЭС, вторая фаза расширения Навоийской ТЭС, запуск высокотехнологичного производства аммиака и карбамида на предприятии «Навоиазот».

«Особо отмечена важность формирования благоприятных условий для наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций», — говорится в сообщении. Лидеры приветствовали инициативу внедрения эффективных инструментов финансовой поддержки совместных бизнес-проектов.

Состоялся также обмен мнениями по международной повестке, вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности. Выражена готовность расширять практическое взаимодействие в формате «Центральная Азия плюс Япония».

Японская сторона сообщила о поддержке и участии в международной конференции, посвященной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, которая состоится в июле этого года в Ташкенте.

В завершение беседы президент Узбекистана пожелал успешного проведения Токийских Олимпийских и Паралимпийских игр, а также пригласил премьер-министра Ёсехидэ Сугу посетить страну с визитом.