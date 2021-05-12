Только сейчас у предпринимателей есть возможность приобрести коммерческую недвижимость в торговом квартале Alfraganus по максимально выгодной цене. Скидки на перспективные торговые зоны квартала достигли отметки в 25%.

До полноценного запуска проекта остается менее года. Уже в марте 2022 года более половины объектов будут введены в эксплуатацию, и реализуемые помещения станут доступны к использованию. Компания Bizning Uylar Development объявляет о заключительном этапе продаж на специальных условиях. Скидки на торговые объекты будут действовать еще в течение трех дней.

Alfraganus — это новый формат торгово-развлекательного пространства в центре столицы. Проект представляет собой масштабную торговую площадь, поделенную на тематические секторы с одно- и двухэтажными помещениями. Формат торгового квартала помогает совершать покупки и организовывать досуг под открытым небом. Любое посещение Alfraganus способно превратить целевую покупку в увлекательную прогулку. На территории торгового квартала посетителей ждет атмосфера шопинга, сотни магазинов, бутиков, фудкортов и точек общественного питания, а также развлекательные и игровые зоны, многочисленные предприятия сервиса и услуг, живописные арт-объекты, прогулочные аллеи и многое другое.





Торговый квартал отличает удобство доступа на территорию: шесть центральных входов на территорию объекта, расположение вдоль центральной автомагистрали, многочисленный круговой паркинг для автовладельцев. Благодаря локации в центре столицы сюда можно с легкостью добраться буквально из любой точки города.

Не стоит упускать возможность выгодной инвестиции в высокодоходную коммерческую недвижимость на привлекательных условиях. По прогнозам международных специалистов в сфере недвижимости, капитализация проекта на момент сдачи объекта достигнет 30%.

Предложение ограничено, до завершения грандиозных скидок осталось всего три дня.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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