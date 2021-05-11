Карантин, введённый в школах и дошкольных образовательных организациях Самарканда с 27 апреля по 10 мая, продлён ещё на две недели, сообщил пресс-секретарь хокимията города Абдужаббор Пулатов.

На дистанционное обучение до 25 мая переведены также академические лицеи, профессиональные колледжи и высшие учебные заведения.

Глава пресс-службы подчеркнул, что такое решение комиссии принято на фоне роста в несколько раз показателей заболевания коронавирусной инфекцией и предотвращения её распространения.

По данным Министерства здравоохранения, на 10 мая в Самаркандской области выявлено 4144 случаев COVID-19, из них 544 случая зарегистрировано с 1 мая.

На прошлой неделе сообщалось о закрытии в Ташкенте на двухнедельный карантин 35 вузов, 132 школ и 22 детсадов, а также ряда других образовательных и медицинских учреждений и объектов обслуживания.