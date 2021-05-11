Действующий мэр Лондона, кандидат от Лейбористской партии Садик Хан во второй раз победил на выборах главы британской столицы, сообщает BBC Русская служба.

51-летний политик по итогам второго раунда набрал 55,2% голосов, а его основной конкурент, консерватор Шон Бэйли — 44,8%.

«Я всегда буду мэром для всех лондонцев, работая над улучшением жизни каждого жителя этого города», — заявил Садик Хан после объявления его победы.

Садик Хан в 2016 году стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Обычно мэра Лондона избирают на четыре года, однако предыдущий срок Хана был продлён на год из-за отмены выборов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Таким образом политик останется на этом посту ещё три года, уточняет BBC.