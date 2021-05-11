15 мая в Андижане состоится грандиозное открытие торгово-развлекательного комплекса Navruz Mall — одного из главных мест развлечений и покупок для жителей города.

Гостей будет ждать интересная развлекательная программа, которая порадует как детей, так и взрослых: выступления приглашенных артистов, музыкальные шоу, атмосфера счастья и веселья на протяжении всего дня.

Navruz Mall — проект компании NovaStroy и турецкой компании MallMark, на счету которой более 200 торговых комплексов по всему миру. Новый ТРЦ включает в себя три блока: в двух центральных будут располагаться магазины известных брендов, фудкорт и место для досуга маленьких гостей — современная игровая площадка.

На торжественном открытии комплекса гостей ожидает насыщенная развлекательная программа, полная сюрпризов и ярких эмоций: выступления звезд эстрады Нилуфар Усмановой, Еркинхужа Умарова и заслуженного артиста Узбекистана Тахира Садыкова. Также здесь будут проходить шоу иллюзионистов, розыгрыш подарков в лотерее, дискотека от DJ и развлечения от аниматоров. Для маленьких гостей предусмотрены детские шоу «Фиксики» и «Маша и Медведь», чтобы окружить их хорошим настроением.





ТРЦ представляет собой комплекс, построенный в марокканском стиле. Центр спроектирован и выполнен в сочетании благородных арабских, африканских и средиземноморских мотивов с современными архитектурными решениями. Это позволило создать неповторимый образ и объединить Восток и Запад в единое звучание. Стилевые решения дополняются разнообразием внутренних составляющих, таких как досуг, развлечения, отдых и покупки.

Navruz Mall предлагает новый уровень организации досуга, сочетая шопинг и развлечения для всей семьи. Здесь каждый посетитель сможет найти для себя что-то увлекательное и интересное.

Комплекс включает в себя три блока. В двух центральных будут расположены официальные брендовые магазины, детские игровые площадки, фудкорт и другие объекты развлекательного характера. Боковой блок представляет собой отличную альтернативу привычным базарам — павильон, где созданы комфортные условия не только для покупателей, но и для владельцев магазинов.





На первом этаже центра расположатся кофейни и кафе быстрого питания с открытой верандой Bon!, KFC, Safia, Yaponamama, лаунж-зона со сценой для проведения презентаций и выступлений, а также супермаркет korzinka.uz и LC Waikiki.

Помимо этого, здесь будут представлен богатый ассортимент известных брендов одежды, обуви, аксессуаров и косметики:

Bellstore, Home English, Mediapark, TERRA PRO;

Red Tag, Just, Selfie, Bebeto, Defacto, Roly Poly;

Sugar Plum, Adidas, OTG, FLO, Indenim, AVVA.

Также на первом этаже будут располагаться брендшопы (киоски) по продаже ювелирных, косметических и кондитерских изделий.

Второй этаж Navruz Mall порадует посетителей боулинг-центром и крытой игровой площадкой от мирового бренда Play Park площадью 3 тысячи кв. м для детей от 2 до 10 лет. Для детей постарше и взрослых — отдельная зона с разнообразными игровыми автоматами и зонами с дополненной реальностью, а также мини-кафе для проведения детских праздников.

На территории комплекса будет функционировать масштабный фудкорт с уютными ресторанами и кафе. Здесь в перерывах между покупками можно будет пообедать семьей или выпить кофе, насладившись всеми любимыми лакомствами от EVOS, Bellissimo Pizza, Street 77, а также множеством других брендов общественного питания на любой вкус:

Beyefendi Steak House, Gustimo, WOK;

BAM BOOK by eco fish, MUSAFFO, IRIS;

BBQ Burger, Abu Dhabi, TAVUK DUNYASI.

Комплекс отличается хорошей транспортной доступностью — комфортное расположение в центре Андижана обеспечит большое количество гостей: в зоне охвата проживает более 200 тысяч человек. Общая площадь торгового центра составляет 28728 кв. м. Парковочная зона будет способна принять до тысячи автомобилей посетителей, даря им безопасное машиноместо.

Navruz Mall — центр семейного отдыха для жителей и гостей Андижана.





Дата официального открытия: 15 мая.

Время работы ТРЦ Navruz Mall: 10:00 — 22:00.

Адрес: Андижан, ул. Машраб.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−200−01−01.

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