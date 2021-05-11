С 12 по 21 мая в Узбекистане пройдет XIX международная образовательная выставка «Образование и профессия — последний звонок!».
Международная образовательная выставка «Образование и профессия — последний звонок 2021» снова открывает свои двери для всех посетителей в традиционном формате.
|Регион
|Места проведения
|Время проведения
|Фергана
|ул. Сайилгох, Центр молодежи
|12 мая
|9:00−15:00
|Ташкент
|ул. Моваррауннахр, парк культуры и отдыха им. Мирзо Улугбека
|14−15 мая
|10:00−17:00
|Самарканд
|ул. Абдурахмана Джами, Центр молодежи
|17 мая
|09:00−16:00
|Бухара
|ул. Мухаммада Икбала, Центр молодежи
|19 мая
|Ургенч
|Парк культуры и отдыха им. Амира Темура, Центр молодежи
|21 мая
Во время пандемии и после многие абитуриенты Узбекистана посещали онлайн-выставки, Zoom-конференции и другие онлайн-пространства, чтобы узнать информацию о имеющихся высших учебных заведениях. Онлайн-выставки прошедшие на сайте myfair.events дали возможность многим абитуриентам найти учебные заведения своей мечты и не потерять целый год, поступив в 2020 году.
Прежний формат образовательных выставок вернулся. Здесь у студентов появится еще больше шансов найти нужный для себя вуз и начать обучение уже в 2021 году. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с международными высшими учебными заведения из разных стран мира. Более того, мероприятие состоится в гибридном формате: если абитуриенты не успеют задать необходимые вопросы, то смогут по QR-коду на стенде получить информацию о вузе, а также связаться напрямую с приемной комиссией университета.
Абитуриенты пообщаются напрямую с официальными представителями вузов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстана и Республики Узбекистана: МГИМО, МосПолитех, БГУИР, КИМЕП, КФУ и многими другими.
Каждый абитуриент сможет найти что-то интересное для себя и подобрать университет по интересующему его направлению, а также получить консультацию напрямую от представителей вузов.
Организаторами выставки выступают Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан и My Fair при технической поддержке My EXPO, НОУ «Рособразование» и консалтинговой компании EVA Consulting.
На выставке абитуриенты смогут:
- получить подробную информацию о университете — поступление, факультеты, специальности, сроки подачи документов;
- получить консультацию непосредственно у представителей участвующих на выставке вузов (проректоры, деканы, члены приемной комиссии);
- получить экспертную консультацию по всем вопросам обучения и визовой поддержке, а также на месте подать заявку на обучение и начать процесс зачисления в выбранный вуз;
- более подробно узнать о системе образования той или иной страны, ее культуре, образе жизни, подобрать подходящую программу;
- услышать мнения специалистов отрасли;
- составить собственное впечатление о том, насколько широкие возможности предоставляет современное образование.
Способные и талантливые студенты смогут узнать о возможностях бесплатного обучения, получения стипендий или образовательных грантов в выбранный вуз при обязательном требовании знания языка, хороших оценок с предыдущих мест учебы.
В дни выставки квалифицированные специалисты компании EVA Consulting и НОУ «Рособразование», оказывающие содействие в получении качественного образования, смогут профессионально проконсультировать посетителей, ответив на любые интересующие вопросы.
Международная образовательная выставка «Образование и профессия — последний звонок» — это отличная возможность вживую ознакомиться с программами университетов вашей мечты, пообщаться с представителями приемной комиссии и получить массу полезных рекомендаций. Студенты, получившие образование в международных престижных вузах, смогут внести достойный вклад в развитие страны в виде опыта, знаний и инвестиций.
Партнерами традиционно выступили:
- национальный офис «Эразмус+» в Узбекистане;
- представительство «Россотрудничества» в Республике Узбекистан;
- представительство Британского Совета в Республике Узбекистан;
- ФГБУ «Главэкспертцентр»;
- представительство Татарстана в Республике Узбекистан.
- Министерство народного образования Республики Узбекистан;
- Ташкентское управление народного образования;
- академический лицей International House;
- фонд развития науки и образования Ziyo Forum.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Вход в масках обязателен.
Телефоны: (+998) 78−140−55−65, (+998) 78−140−55−85; (+998) 90−972−42−88; (+998) 90−972−55−45.
Сайты: yoshlar.gov.uz, myfair.events
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