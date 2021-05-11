С 12 по 21 мая в Узбекистане пройдет XIX международная образовательная выставка «Образование и профессия — последний звонок!».

Международная образовательная выставка «Образование и профессия — последний звонок 2021» снова открывает свои двери для всех посетителей в традиционном формате.

Регион Места проведения Время проведения Фергана ул. Сайилгох, Центр молодежи 12 мая 9:00−15:00 Ташкент ул. Моваррауннахр, парк культуры и отдыха им. Мирзо Улугбека 14−15 мая 10:00−17:00 Самарканд ул. Абдурахмана Джами, Центр молодежи 17 мая 09:00−16:00 Бухара ул. Мухаммада Икбала, Центр молодежи 19 мая Ургенч Парк культуры и отдыха им. Амира Темура, Центр молодежи 21 мая

Во время пандемии и после многие абитуриенты Узбекистана посещали онлайн-выставки, Zoom-конференции и другие онлайн-пространства, чтобы узнать информацию о имеющихся высших учебных заведениях. Онлайн-выставки прошедшие на сайте myfair.events дали возможность многим абитуриентам найти учебные заведения своей мечты и не потерять целый год, поступив в 2020 году.

Прежний формат образовательных выставок вернулся. Здесь у студентов появится еще больше шансов найти нужный для себя вуз и начать обучение уже в 2021 году. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с международными высшими учебными заведения из разных стран мира. Более того, мероприятие состоится в гибридном формате: если абитуриенты не успеют задать необходимые вопросы, то смогут по QR-коду на стенде получить информацию о вузе, а также связаться напрямую с приемной комиссией университета.

Абитуриенты пообщаются напрямую с официальными представителями вузов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстана и Республики Узбекистана: МГИМО, МосПолитех, БГУИР, КИМЕП, КФУ и многими другими.

Каждый абитуриент сможет найти что-то интересное для себя и подобрать университет по интересующему его направлению, а также получить консультацию напрямую от представителей вузов.





Организаторами выставки выступают Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан и My Fair при технической поддержке My EXPO, НОУ «Рособразование» и консалтинговой компании EVA Consulting.

На выставке абитуриенты смогут:

получить подробную информацию о университете — поступление, факультеты, специальности, сроки подачи документов;

получить консультацию непосредственно у представителей участвующих на выставке вузов (проректоры, деканы, члены приемной комиссии);

получить экспертную консультацию по всем вопросам обучения и визовой поддержке, а также на месте подать заявку на обучение и начать процесс зачисления в выбранный вуз;

более подробно узнать о системе образования той или иной страны, ее культуре, образе жизни, подобрать подходящую программу;

услышать мнения специалистов отрасли;

составить собственное впечатление о том, насколько широкие возможности предоставляет современное образование.

Способные и талантливые студенты смогут узнать о возможностях бесплатного обучения, получения стипендий или образовательных грантов в выбранный вуз при обязательном требовании знания языка, хороших оценок с предыдущих мест учебы.

В дни выставки квалифицированные специалисты компании EVA Consulting и НОУ «Рособразование», оказывающие содействие в получении качественного образования, смогут профессионально проконсультировать посетителей, ответив на любые интересующие вопросы.

Международная образовательная выставка «Образование и профессия — последний звонок» — это отличная возможность вживую ознакомиться с программами университетов вашей мечты, пообщаться с представителями приемной комиссии и получить массу полезных рекомендаций. Студенты, получившие образование в международных престижных вузах, смогут внести достойный вклад в развитие страны в виде опыта, знаний и инвестиций.

Партнерами традиционно выступили:

национальный офис «Эразмус+» в Узбекистане;

представительство «Россотрудничества» в Республике Узбекистан;

представительство Британского Совета в Республике Узбекистан;

ФГБУ «Главэкспертцентр»;

представительство Татарстана в Республике Узбекистан.

Министерство народного образования Республики Узбекистан;

Ташкентское управление народного образования;

академический лицей International House;

фонд развития науки и образования Ziyo Forum.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Вход в масках обязателен.

Телефоны: (+998) 78−140−55−65, (+998) 78−140−55−85; (+998) 90−972−42−88; (+998) 90−972−55−45.

Сайты: yoshlar.gov.uz, myfair.events

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