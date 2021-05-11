Строительство Центра духовности и просвещения Главного управления внутренних дел города Ташкента началось на охраняемой территории археологического памятника «Минг Урик Шахристони» в Мирабадском районе без получения разрешения Департамента культурного наследия. Об этом заявил Комитет Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта по итогам предварительного изучения.

Ранее издание Anhor.uz писало, что строительные работы, недавно начавшиеся рядом с памятником, могут ускорить постепенное разрушение древнего городища, внесённого в Государственный реестр объектов культурного наследия. Прежде на нем уже были замечены трещины.

Письмом №240 от 4 мая Управление культурного наследия Ташкента обратилось в Ташкентскую городскую прокуратуру с просьбой принять меры по данному факту.

Проектные документы, связанные со строительством, представленные Ташкентскому городскому управлению культурного наследия ГУВД Ташкента 6 мая, были отклонены Научно-экспертным советом при Департаменте культурного наследия. Их предложено представить на очередной ученый совет.

«Данный вопрос находится на постоянном контроле Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта», — говорится в сообщении.