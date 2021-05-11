Строительство Центра духовности и просвещения Главного управления внутренних дел города Ташкента началось на охраняемой территории археологического памятника «Минг Урик Шахристони» в Мирабадском районе без получения разрешения Департамента культурного наследия. Об этом заявил Комитет Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта по итогам предварительного изучения.
Ранее издание Anhor.uz писало, что строительные работы, недавно начавшиеся рядом с памятником, могут ускорить постепенное разрушение древнего городища, внесённого в Государственный реестр объектов культурного наследия. Прежде на нем уже были замечены трещины.
Письмом №240 от 4 мая Управление культурного наследия Ташкента обратилось в Ташкентскую городскую прокуратуру с просьбой принять меры по данному факту.
Проектные документы, связанные со строительством, представленные Ташкентскому городскому управлению культурного наследия ГУВД Ташкента 6 мая, были отклонены Научно-экспертным советом при Департаменте культурного наследия. Их предложено представить на очередной ученый совет.
«Данный вопрос находится на постоянном контроле Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта», — говорится в сообщении.
Травин Владимир
О какой духовности, а тем более просвещении может идти речь в данном случае?
Munavar Shukurova
Когда ГУВД Ташкента НАРУШИТЕЛИ ЗАКОНА,, обнаглели.. тогда какой спрос от обывателя???
Лара Берарди
“
Строительство Центра духовности и просвещения Главного управления внутренних дел города Ташкента началось на охраняемой территории археологического памятника „Минг Урик Шахристони““-интересно, территория ОХРАНЯЕМАЯ, а строительство началось? Тогда “охранники“-кто и за что зарплату получают?