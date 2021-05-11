5 мая в Ташкенте состоялось открытие семейного медицинского центра Medion Family Hospital.





В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Ровшан Изамов и заместитель хокима Шайхантахурского района Фуркат Исанбоев.





Medion Family Hospital — это семейный медицинский центр, выполняющий широкий спектр медицинских и диагностических услуг. Он оснащен современным оборудованием от ведущих производителей и располагает большим стационаром для лечения эндокринологических, неврологических и кардиологических заболеваний. Также в центре возможно проводить операции по онкологии, общей и пластической хирургии, эндоурологии.





Главной целью медицинского центра является развитие медицины и улучшение качества медицинского обслуживания в Узбекистане.





Medion Family Hospital сделал большой упор на сохранение женского здоровья, пригласив одних из лучших специалистов в сфере маммологии и онкологии. В медицинском центре установлен маммограф последнего поколения с функцией томосинтеза. Он обеспечивает послойную визуализацию тканей, помогает с легкостью выявить новообразования и поставить точный диагноз.





На торжественном открытии гости смогли узнать о планах дальнейшего развития Medion. Планируется открытие Medion Innovation, Medion Sport и развлекательно-оздоровительного комплекса Medion. В 2022 году ожидается открытие глазной клиники Medion Eye Surgery Clinic by S. Fyodorov.

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