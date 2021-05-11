В российской Казани во время стрельбы в школе №175 погибли 11 человек. Двое из погибших детей разбились, выпрыгнув с третьего этажа, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. При этом «Татмедиа» сообщает о 8 погибших.

При этом президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место происшествия, заявил, что при стрельбе погибло четыре мальчика и три девочки, а также одна учительница, 16 человек находятся в реанимации.

По предварительным данным, в школу зашли двое молодых людей и открыли огонь по учащимся. Одного из них — 17-летнего подростка — удалось оперативно задержать, второй — 19-летний юноша — удерживал заложников. Его ликвидировали.

На месте ЧП находятся медики, полиция, психологи, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Возбуждено уголовное дело.