Компания АТТО запускает масштабный розыгрыш, участником которого автоматически становится каждый пассажир общественного транспорта Ташкента, пользующийся транспортной картой АТТО с подключенной услугой SMS-информирования.

Чтобы выиграть призы, не нужно собирать лайки или выполнять сложные задания. Система автоматически определит счастливчиков по транзакциям. Главные призы получат 100-тысячный, 250-тысячный, 500-тысячный, 750-тысячный и миллионный пассажир месяца с картой ATTO. В числе ценных подарков — смартфоны, фитнес-браслеты, пауэрбанки, наушники и 100 бесплатных поездок.

Имена победителей будут определяться каждый месяц. Розыгрыш продлится до конца лета — с 10 мая по 10 августа.

Для участия в розыгрыше к карте должна быть подключена услуга SMS-информирования.

Ее можно подключить:

в пунктах реализации транспортных карт УП «Тошйуловчитрансхизмат»;

в платежных киосках (локации киосков доступны на сайте и в мобильном приложении АТТО).

Акция проводится только среди транспортных карт общего пользования с подключенной услугой SMS-информирования. Льготные транспортные карты и банковские карты в розыгрыше не участвуют.

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