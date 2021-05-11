Обсуждение законопроекта об утверждении нового узбекского алфавита, основанного на латинской графике, продлено до 1 ноября. Оно должно было завершиться 31 марта.

Как сообщил Департамент по развитию государственного языка при Кабинете министров, решение о продлении обсуждения принято в целях всестороннего изучения вопроса с учётом мнений и предложений специалистов и широкой общественности.

Какие изменения ждут алфавит

Мы писали, что главными изменениями являются замена буквосочетаний «sh» и «ch» буквами «ş» и «ç» (кириллические «ш» и «ч»), а также замена букв с перевёрнутым апострофом «oʻ» и «gʻ» («ӯ» и «ғ») на буквы «ŏ» и «ğ». При этом предлагалось оставить в алфавите сочетание «ng» и не возвращать букву «c» для звука «ц». Для обозначения звуков «е», «ю» и «я» по-прежнему будут использоваться сочетания «ye» (после согласной или для звука «э» — «e»), «yu» и «ya».

В феврале правительство приняло «дорожную карту» по поэтапному полному переходу на новый алфавит. Документом намечено утверждение новой редакции правил правописания узбекского языка к октябрю (см. редакцию от 1999 года).

Итоги краткого обсуждения

Департамент сообщает, что за 15 дней обсуждения законопроекта в интернете он был просмотрен более 26 тысяч раз, получено 1035 комментариев. В 56% (547) комментариев поддерживается реформа алфавита, в 32% (302) его предлагается оставить без изменений.

Большинство комментаторов, выступающих за реформу, поддержали предложенные изменения, при этом многие выступают за возвращение буквы «c» («ц») и исключение сочетания «ng». Именно это и предлагалось рабочей группой по изменению алфавита ещё в мае 2019 года (для справки: в каракалпакском алфавите «ц» обозначается буквой «c»).

Финансовая сторона вопроса

Отвечая на опасения, высказываемые в социальных сетях, о том, что смена алфавита повлечёт большие расходы, в департаменте сообщили, что процесс будет происходить поэтапно — имеющиеся литература и документы будут заменяться по истечению срока действия (годности).

Учебники и учебная литература будут обновляться по стандартному графику, что не потребует лишних средств. Денежные купюры, документы, удостоверяющие личность, будут заменяться по истечении срока действия.

Вывески и документы в государственных органах, надписи на униформах будут постепенно заменяться за счёт средств, выделяемых из бюджета, а также внебюджетных источников. Литературу в библиотеках, изданную на латинице, не планируется изымать из книжного фонда. Она будет поэтапно заменяться на новые издания, говорится в сообщении.