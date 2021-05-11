Обсуждение законопроекта об утверждении нового узбекского алфавита, основанного на латинской графике, продлено до 1 ноября. Оно должно было завершиться 31 марта.
Как сообщил Департамент по развитию государственного языка при Кабинете министров, решение о продлении обсуждения принято в целях всестороннего изучения вопроса с учётом мнений и предложений специалистов и широкой общественности.
Какие изменения ждут алфавит
Мы писали, что главными изменениями являются замена буквосочетаний «sh» и «ch» буквами «ş» и «ç» (кириллические «ш» и «ч»), а также замена букв с перевёрнутым апострофом «oʻ» и «gʻ» («ӯ» и «ғ») на буквы «ŏ» и «ğ». При этом предлагалось оставить в алфавите сочетание «ng» и не возвращать букву «c» для звука «ц». Для обозначения звуков «е», «ю» и «я» по-прежнему будут использоваться сочетания «ye» (после согласной или для звука «э» — «e»), «yu» и «ya».
В феврале правительство приняло «дорожную карту» по поэтапному полному переходу на новый алфавит. Документом намечено утверждение новой редакции правил правописания узбекского языка к октябрю (см. редакцию от 1999 года).
Итоги краткого обсуждения
Департамент сообщает, что за 15 дней обсуждения законопроекта в интернете он был просмотрен более 26 тысяч раз, получено 1035 комментариев. В 56% (547) комментариев поддерживается реформа алфавита, в 32% (302) его предлагается оставить без изменений.
Большинство комментаторов, выступающих за реформу, поддержали предложенные изменения, при этом многие выступают за возвращение буквы «c» («ц») и исключение сочетания «ng». Именно это и предлагалось рабочей группой по изменению алфавита ещё в мае 2019 года (для справки: в каракалпакском алфавите «ц» обозначается буквой «c»).
Финансовая сторона вопроса
Отвечая на опасения, высказываемые в социальных сетях, о том, что смена алфавита повлечёт большие расходы, в департаменте сообщили, что процесс будет происходить поэтапно — имеющиеся литература и документы будут заменяться по истечению срока действия (годности).
Учебники и учебная литература будут обновляться по стандартному графику, что не потребует лишних средств. Денежные купюры, документы, удостоверяющие личность, будут заменяться по истечении срока действия.
Вывески и документы в государственных органах, надписи на униформах будут постепенно заменяться за счёт средств, выделяемых из бюджета, а также внебюджетных источников. Литературу в библиотеках, изданную на латинице, не планируется изымать из книжного фонда. Она будет поэтапно заменяться на новые издания, говорится в сообщении.
ААБ
Зашёл посмотрел, а там обсуждение ЗАВЕРШЕНО?!
ААБ
Кто за то, чтобы сделать единую "Х", ато никто точно не знает когда "Х" а когда "Ҳ"? И вообще я не понимаю смысла этого правила! Постоянно все путаю и переспрашивают друг у друга, просто надо заучивать и всё, а смысловой нагрузки НЕТ!!!
R. Lewine
1. Вернуть букву C (звук "Ц").
2. Объединить буквы X и H (звук Х и мягкий Х) — их всё равно все путают
3. Оставить написание звуков Ш и Ч транлитом — SH и CH
4. Вернуть обозначение мягкого знака апострофом ' — люди, у которых есть мягкий знак в имени или фамилии, не должны коверкать свои имена из-за этого.
5. Так же, вернуть обозначение твердого знака — в обиходе много заимствованных слов, таких как “подъезд“, например…
А вообще, в кириллице было всё, чтобы передавать полный фонетический состав узбекского языка без всяких танцев с бубном. Пора бы уже признать переход на латиницу политическим решением и ошибкой, которая стоила Узбекистану образования, развития и связей с соседями.
Islom
Я против того, чтобы меняли алфавит! Уже минимум 10 миллионов жителей Узбекистана учились при нынешнем алфавите! Если снова поменяют, то будет ещё плюс не сколько потерянных поколений. Это же столько книг, вывесек и т.п. нужно будет по менять. Зачем вообще наш алфавит адаптировать под турецкий?