Весь май за покупку в магазинах ТЦ Poytaxt от 300 тысяч сумов и более можно стать участником акции Shop and relax и выиграть бесплатную путевку в курортную зону Layner. Условия участия в акции:

Совершить покупку в 300 тысяч сумов и выше. Чеки и квитанции, полученные из разных магазинов, также суммируются. Подойти на первом этаже к промоутеру, который зарегистрирует участие в акции. Опустить купон в лототрон, который будет находиться там же. Церемония вручения призов победителям будет проходить в ТЦ Poytaxt 10, 17, 24 и 31 мая в 12:00. Также ее можно будет посмотреть онлайн во время прямой трансляции в Instagram на официальной странице ТЦ Poytaxt.

Купоны можно получить в магазинах со специальными наклейками.

В акции разыгрывается 12 путевок.

С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Телефон: (+998) 97−100−17−55.

На правах рекламы.