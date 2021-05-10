В честь священного праздника Рамадан хайит резиденция премиум-класса Mirabad Avenue дарит скидку 18% при полной оплате и запускает беспроцентную рассрочку до 12 месяцев на апартаменты третьей линии.

Скидки до 18%

До 31 мая при 100-процентной оплате доступна скидка до 18% на все апартаменты третьей линии блока D. Скидка не учитывается при оформлении рассрочки.

Рассрочка до 12 месяцев без переплат

Беспроцентная рассрочка до 12 месяцев действует на апартаменты, расположенные на третьей линии блока D с первоначальным взносом от 30%.

Условия рассрочки не распространяются на однокомнатные варианты площадью 32,35 кв. м.

Для оформления покупки резиденту необходимо иметь всего два документа — паспорт и ИНН.

Какие варианты доступны на третьей линии





Минимальная квадратура апартаментов составляет 32,35 кв. м, что подходит для инвестиций. Квадратура типовых апартаментов варьируется от 32,35 до 113 кв. м, квартир с террасами — от 59 до 165 кв. м, а в случае с пентхаусами — 256 и 318 кв. м.





Приобретая апартаменты на третьей линии, резидент получает:

дизайн квартиры в подарок;

круглосуточный консьерж- и секьюрити-сервис;

доступ в закрытый двор-парк с лаунж-зоной, воркаут и прогулочными зонами;

лифты от финского бренда Kone грузоподъемностью в одну тонну;

оконные системы с функцией родительского контроля;

апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя: стяжку; шпатлевку; потолки из гипсокартона; возведенные по индивидуальному дизайн-проекту перегородки.



Cтудия в квартире площадью 32,35 кв. м

Основное отличие третьей линии от первой — отдаленность от дороги, а также вид, открывающийся из апартаментов. Он будет демонстрировать двор резиденции и бульвар — прогулочную аллею с ресторанами и кафе.

Санузел в квартире площадью 32,35 кв. м

Бульвар ресторанов и кафе длиной в 450 м

Бульвар — пешеходная территория, объединяющая гастрономические и коммерческие площади. Mirabad Avenue представит благоустройство всей внутренней части квартала, чтобы резидентам, жителям близлежащих домов и гостям было комфортно посещать бутики, кафе, рестораны и клиники, а также просто прогуливаться рядом. Это предусмотрено ландшафтным дизайном третьей линии в качестве органичного завершения квартала.





Бутики и магазины на первой и второй линии при этом расположатся в шаговой доступности.





Получить персональную консультацию можно в офисе продаж по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

Сайт: mirabad.uz

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