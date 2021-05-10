С целью исполнения корпоративной социальной ответственности и внедрения инновационных цифровых технологий в сферу сельского хозяйства и управления системами орошения, а также для повышения эффективности рационального использования природных ресурсов в Узбекистане, компания Huawei и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) заключили меморандум о взаимопонимании. В рамках меморандума Huawei и ТИИИМСХ запускают проект по «умному» сельскому хозяйству с использованием систем управления, мониторинга и обработки данных на базе 5G-технологий, интернет-вещей, интеллектуальных датчиков и платформы интеллектуальной обработки больших данных.

Реализация проекта «умного» сельского хозяйства позволит повысить рациональность использования природных ресурсов, упростить мониторинг и управление процессами по контролю над состоянием урожая, предупредить о возможных влияниях на урожай внешней среды за счет анализа состояния погодных условий, почвы, систем орошения, а также в режиме реального времени получать видео-обзор с «интеллектуального» поля. Проект будет разработан и осуществлен специалистами и профессорским составом ТИИИМСХ на сетях оператора мобильной связи «УзМобайл» при экспертной и технической поддержке компании Huawei, а также при поддержке Министерств водного и сельского хозяйства.





Во время мероприятия ректор ТИИИМСХ Уктам Умурзаков отметил, что цифровизация сельского и водного хозяйства в Узбекистане является одним из важнейших направлений осуществляемых реформ в отрасли. В частности, внедрение «умного» сельского хозяйства на научно-образовательном полигоне института — один из первых шагов в этом направлении.

«Данная модель может служить наглядным примером для внедрения цифровых технологий в других сельскохозяйственных предприятиях для достижения больших целей. Необходимо отметить, что такие проекты будут также служить в развитии молодых талантов и открывать новые возможности для выпуска профессиональных специалистов и инженеров, доказывая правоту наших реформ в этом направлении. Мы уверены, что инновационный подход компании Huawei послужит хорошим примером для других международных компаний, работающих в Узбекистане», — отметил Уктам Умурзаков.





«Наше сотрудничество и взаимная поддержка с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства имеет многолетнюю историю. С начала этого года мы совместно реализовали проект по запуску data-центра в институте, а также провели обучение и повышение цифровых навыков педагогического состава. Церемония подписания меморандума выводит наше сотрудничество на новый уровень, предоставляя возможность продемонстрировать перспективы, которые открываются для аграрного сектора за счет использования сетей пятого поколения и инновационных технологий. Главная цель этого проекта — упростить и при этом сделать более эффективной трудоемкую работу дехкан Узбекистана, а также проявить заботу об окружающей среде, повысить рациональность использования природных ресурсов страны», — отметил Лю Цзясин, директор Huawei в Узбекистане.

Компания Huawei Uzbekistan осуществляет свою деятельность более 20 лет, стараясь за счет внедрения цифровых технологий в различные экономические сферы принести ценности и пользу социальному развитию населения. В 2020 году компанией был осуществлен ряд социальных и обучающих проектов, включая предоставление оборудования для цифровизации двух школ города Ташкента, образовательный проект для студентов IT-университетов Seeds for the Future, совместный конкурс с Университетом журналистики и массовых коммуникаций «ИКТ-обозреватель Узбекистана», а также сотрудничество с общественным фондом Ezgu Amal и участие в инициативе по озеленению дна аральского моря совместно с UNDP Uzbekistan.

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