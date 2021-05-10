Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром-делегатом по внешней торговле и экономической привлекательности при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Франком Риестером, сообщила пресс-служба МИДа.

Французская делегация прибыла в Ташкент для участия в восьмом заседании узбекско-французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Главы делегаций подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Франции на 2021−2022 годы.

В ходе беседы обсуждены двусторонние отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Французская сторона выразила готовность оказать всемерное содействие в организации осенью 2022 года выставки на тему «Великолепие Центральной Азии. На караванных путях Узбекистана» в музее Лувр в Париже.