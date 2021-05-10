Коммерческая недвижимость занимает одни из ведущих позиций среди объектов инвестирования. Это значимый, надежный и доходный объект, который является наиболее оптимальным способом вложения средств.

Компания Dream City Development располагает перспективными объектами, расположенными в центре столицы. В их числе есть проекты Boulevard, Gardens Residence, бизнес-центр Boulevard, коммерческая набережная Seoul Mun.





Специалистами компании регулярно отслеживаются тенденции рынка недвижимости, что позволяет создавать интересные и высокодоходные объекты для инвестиций в коммерческую недвижимость.

Инвестиции в коммерческую недвижимость — это возможность вложить капитал в проект, который даже на этапе строительства может приносить дивиденды.

Инвестиционная деятельность всегда связана с определенными рисками, но вложения в коммерческую недвижимость практически полностью застрахованы от потери прибыли или вложенных денежных средств из-за экономических или случайных факторов. Мониторинг ситуации на рынке и владение информацией также является важным условием для вкладчиков.





При отсутствии необходимых знаний на помощь придут специалисты Dream City, которые проконсультируют, учтут ваши ожидания и порекомендуют подходящий для вас объект. Также консультанты расскажут подробно о действующих предложениях, выгодных и гибких условиях партнерства. Сейчас действуют скидки до 27% на недвижимость Seoul Mun и бизнес-центра Boulevard.

Специалисты Dream City подберут среди высококлассных проектов оптимальный вариант планировки, тип помещения и его расположение, чтобы вы могли получать максимальную прибыль от своих инвестиций в коммерческую недвижимость.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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