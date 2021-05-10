Антимонопольный комитет обновил перечень компаний, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, по состоянию на 1 мая 2021 года.

Доминирующим признается положение компании или группы лиц, доля товара которого (которой) на соответствующем рынке составляет 50% и более, а также в диапазоне от 35% до 50%, если наблюдается стабильность доли компании на товарном рынке в течение не менее одного года или отсутствуют конкуренты с долей товаров свыше 20%.

В последний раз АМК обновлял перечень в декабре 2020 года. С тех пор в списке стало на одну компанию меньше, но на два вида товаров и услуг больше, отмечает Spot. По данным комитета, из вновь вошедших в госреестр предприятий — ООО «Кунградский содовый завод» — производство кальцинированной соды и АО «Алмалыкский ГМК» — производство фосфоритной муки. Список покинули «Бекабадцемент» — производство цемента, АО «Навоийский ГМК» — производство фосфоритной муки.

В результате на 1 мая в Узбекистане 93 компании занимают доминирующее положение на рынке по 107 видам товаров и услуг.

В основном в перечне указаны компании с государственной долей — АО «Узбекнефтгаз», Бухарский и Ферганский НПЗ, АГМК, «Навоиазот», UzAuto Motors, «Узметкомбинат», Uzbekistan Airways, «Республиканская товарно-сырьевая биржа» и другие. Частные компании представлены Beeline, Uzcard, Хорезмский сахарный завод и другие.

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