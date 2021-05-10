Антимонопольный комитет обновил перечень компаний, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, по состоянию на 1 мая 2021 года.
Доминирующим признается положение компании или группы лиц, доля товара которого (которой) на соответствующем рынке составляет 50% и более, а также в диапазоне от 35% до 50%, если наблюдается стабильность доли компании на товарном рынке в течение не менее одного года или отсутствуют конкуренты с долей товаров свыше 20%.
В последний раз АМК обновлял перечень в декабре 2020 года. С тех пор в списке стало на одну компанию меньше, но на два вида товаров и услуг больше, отмечает Spot. По данным комитета, из вновь вошедших в госреестр предприятий — ООО «Кунградский содовый завод» — производство кальцинированной соды и АО «Алмалыкский ГМК» — производство фосфоритной муки. Список покинули «Бекабадцемент» — производство цемента, АО «Навоийский ГМК» — производство фосфоритной муки.
В результате на 1 мая в Узбекистане 93 компании занимают доминирующее положение на рынке по 107 видам товаров и услуг.
В основном в перечне указаны компании с государственной долей — АО «Узбекнефтгаз», Бухарский и Ферганский НПЗ, АГМК, «Навоиазот», UzAuto Motors, «Узметкомбинат», Uzbekistan Airways, «Республиканская товарно-сырьевая биржа» и другие. Частные компании представлены Beeline, Uzcard, Хорезмский сахарный завод и другие.
Полный список
|№
|Наименование хозяйствующих субъектов
|№
|Наименование монопольного вида товара (услуги)
|I. Хлебобулочные изделия и зерно
|1
|Группа лиц: 44 предприятий входящих в состав АК «Уздонмахсулот»
|1
|Семена пшеницы
|*
|Группа лиц: 39 предприятий входящих в состав АК «Уздонмахсулот»
|2
|Комбикорма
|II. Продовольствие
|2
|АО «Биокимё»
|3
|Спирт этиловый, пищевой
|3
|АО «Андижанский биохимический завод»
|4
|АО «Бектемир спирт» экпериментальный завод
|5
|АО «Кукон Биокимё»
|6
|АО «Хоразм — шакар»
|4
|Сахар песок
|7
|ООО «Ангрен шакар»
|8
|Группа лиц: 22 предприятия входящих в состав Ассоциации «Узёгмойсаноат»
|5
|Пищевое масло (включая фасованное)
|III. Уголь
|9
|АО «Узбеккумир»
|6
|Уголь
|7
|Каолиновая глина
|10
|АО «Шарғункўмир»
|*
|Уголь
|IV. Нефтегазовая промышленность
|11
|ООО «Ферганский НПЗ»
|8
|Нефтепродукты (бензин всех марок, керосин, дизель, мазут,
|12
|ООО «Бухарский НПЗ»
|13
|АО «Узбекнефтгаз»
|9
|Газ природный
|14
|ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
|*
|ООО «Бухарский НПЗ»
|10
|Сжиженный газ
|*
|ООО «Ферганский НПЗ»
|*
|АО «Узбекнефтгаз»
|*
|ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
|*
|АО «Узбекнефтгаз»
|11
|Газоконденсат
|*
|ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
|*
|АО «Узбекнефтгаз»
|12
|Добыча нефти
|V. Химическая промышленность
|*
|ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
|13
|Полиэтиленовые гранулы
|*
|ООО «Бухарский НПЗ»
|14
|Растворитель
|15
|АО «Алмалыкский ГМК»
|15
|Серная кислота техническая (контактная)
|16
|Фосфоритная мука
|16
|АО «Навоиазот»
|17
|Формалин
|17
|АО «Maxam-Chirchiq»
|18
|Карбамид марки А
|18
|ООО «Кунградский содовый завод»
|19
|Кальцинированная сода
|VI. Машиностроение и металлургия
|19
|АО «Агрегатный завод»
|20
|Опрыскиватели хлопковые ОВХ-600
|20
|АО «UzAutoMotors»
|21
|Легковые автомобили (базовая комплектация)
|21
|АО «Автоойна»
|22
|Автомобильные стекла
|*
|АО «Алмалыкский ГМК"*
|23
|Медь катодная рафинированная (катодная, медная катанка), цинк металлический
|24
|Железосодержащие добавки
|22
|АО «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов»
|25
|Алюминий вторичный (разных марок)
|26
|Заготовка лома и отходов цветных металлов
|23
|АО «Узметкомбинат»
|27
|Стальные катанные шары (шары помольные)
|28
|Заготовка (закупка) лома и отходов черных металлов
|24
|ООО «Самавто»
|29
|Автобусы 2-х марок
|25
|АО «Джизакский аккумуляторный завод»
|30
|Аккумуляторы
|26
|ДП «Андижанский механический завод»
|31
|Вагон-цистерна для нефтепродуктов в модель 15−9721
|32
|Вагон-цистерна для серной кислоты модель 15−9724
|VII. Электротехническая промышленность
|27
|АО «Фотон»
|33
|Контрольно-кассовые машины
|VIII. Строительные материалы
|28
|АО «Кизилкумцемент»
|34
|Цемент
|29
|АО «Кувасайцемент»
|30
|АО «Ахангаранцемент»
|31
|Группа лиц в структуре Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве Транспорта Республики Узбекистан (всего 21 хозяйствующих субъектов)
|35
|Асфальтобетонная смесь
|32
|АО «САМАРКАДМАРМАР»
|36
|Мраморные блоки
|33
|АО «Кварц"*
|37
|Стекло листовое
|34
|АО «Эйваликмахсустемирбетон»
|38
|Шпалы железобетонные
|35
|УП «Куйлюкский экспериментальный завод мостовых и ЖБИ»
|39
|Железобетонные изделия для дорожного
строительства
|IX. Услуги
|36
|ГУП «RADIOALOQA, RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIE MARKAZI» при Мининфоком
|40
|Услуги трансляции телевизионных, радиовещательных программ, ретрансляции спутниковых телерадио программ, услуги радиосвязи
|37
|ГУП «Республика махус алоқа боғламаси"*
|41
|Услуги пересилки грифованных пакетов (оправление посылок)
|38
|Фельдъегерская служба при Агентстве телекоммуникаций и почты Узбекистана
|39
|АК «Узбектелеком»
|42
|Услуги предоставления международной передачи данных и аренды международных каналов
|40
|АО «Uzbekistan Airways»
|43
|Перевозка пассажиров и грузов, почтовые первозки
|41
|ООО «Uzbekistan Нelicopters»
|44
|Услуги сельскохозяйственной авиации
|42
|АО «Узтемирйулконтейнер»
|45
|Монтаж, ремонт и техническое обслуживание вагонных весов
|43
|АО «Узжелдорпасс»
|46
|Услуги камеры хранения с самообслуживанием
|44
|ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI»
|47
|Услуги предоставления доступа к Единому программно-техническому комплексу фондового рынка
|45
|ГУП «Республиканская служба инкассации при Центральном банке Республики Узбекистан»
|48
|Услуги инкассации поступления денежных средств хозяйствующих субъектов, услуги межбанковских переводов денежных средств и прочих ценностей
|46
|ГУП «Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе»
|49
|Услуги сертификации и контроля качества сельскохозяйственных культур
|47
|АО «Республиканская товарно-сырьевая биржа»
|50
|Биржевые услуги (биржевые сделки, расчетно-клиринговые и информационные операции)
|48
|Департамент по обеспечению соблюдения требований законодательства в области технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии при Агентстве «Узстандарт»
|51
|Аттестация испытательных лабораторий
|49
|ГП «Узбекский национальный институт метрологии»
|52
|Оказание услуг поверки измерительных средств, метрологической аттестации средств измерений
|50
|Группа лиц: «АО Узбекэкспертиза» и 12 региональных дочерних предприятий (всего 12 хоз. субъектов)
|53
|Услуги сертификации происхождения товаров
|51
|ООО «Тибтехсервис»
|54
|Техобслуживание и ремонт мед техники, обеспечение кислородным газом
|52
|Группа лиц: Территориальные АО «Узагрокимёхимоя» (13 хоз.субъектов)
|55
|Услуги по обеспечению доставки минеральных удоюрений сельскому хозяйству, оказание услуг в области защиты растений, борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками
|*
|АО «Навоийазот»
|56
|Услуги по доставке минеральных удобрений до оптовых баз и их хранение
|53
|Группа лиц: Территориальные Инспекции ГАСН Бухарской, Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской области и РК (6 хоз. субъекта)
|57
|Услуги по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций
|54
|ГУП «ТошкентбошпланЛИТИ»
|58
|Разработка генпланов и градостроительной документации; Разработка проектов застройки микрорайонов; Авторский надзор; Согласование по выбору земельных участков для размещения объектов
|55
|ГУП «Узшахарсозлик ЛИТИ»
|*
|Разработка генпланов и градостроительной документации; Авторский надзор; Согласование по выбору земельных участков для размещения объектов
|56
|ГУП «SAMARKAND AEROGEODEZIYA»
|59
|Аэрофотосъёмочные услуги
|60
|Услуги по пректированию автомобильных дорог
|*
|ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
|61
|Услуги по аренде вагонов-цистерн для поставки сжиженного газа
|57
|Группа лиц: 44 предприятий входящих в состав АК «Уздонмахсулот»
|62
|Услуги очистки, сушке зерна
|58
|ООО «Автокомбинат №3»
|63
|Услуги по перевозке муки безтарным способом
|59
|ООО «Махсус автохужалик» Бухара
|64
|Услуги по санитарной очистке (вывоз бытовых отходов)
|60
|ООО «AHOLITRANS»
|61
|ГУП «Махсустранс»
|Перевозка бытовых и твердых отходов от МПС (мусороперегрузочных станций) до свалки
|62
|ГУП «Чиқиндиларни қайта юклаш ва утилизация қилиш»
|65
|Прием и перегрузка бытовых и твердых отходов
|63
|Группа лиц: ГУП «Центр государственной экологической экспертизы» и 14 региональных предприятий (всего 14 хоз. субъектов)
|66
|Осуществление государственной экологической экспертизы
|64
|УП «Тошавтотаъмирхизмат»
|67
|Услуги по ремонту автобусов
|65
|ГУП «Тошкент шахар ер ости умумий тиш мухандислик коллекторлари бошқармаси»
|68
|Услуги инженерных коллекторов (теплосети, вода и хладопровод, кабели силовые, связи)
|66
|ГУП «Войсковая часть 41564»
|69
|Услуги ремонта средств связи
|67
|ГУП «Войсковая часть 44114»
|70
|Услуги ремонта, техническому обслуживанию, разделке вооружения и военно-технического имущества
|68
|ГУП «Картографический центр Министерства обороны Республики Узбекистан»
|71
|Создание, обновления электронно-цифровых топографических и специальных карт масштабов от 1:50000 до 1:1000000, издание крупномасштабных и мелкомасштабных карт
|69
|ГУП «Ўқув таълим таъминот»
|72
|Доставка товарно-материальных ценностей (учебников, лабораторного обородования, мебели,
|70
|ГП Проектный институт «Военпроект»
|73
|Подготовка ПСД на строительство объектов Минобороны, СНБ, МЧС и МВД
|71
|OOO «COSCOM»
|74
|Услуги мобильной связи
|72
|OOO «Unitel»
|73
|ДП «GAZ-SERVIS-DIZAYN»
|75
|Ремонт бытовых газовых счётчиков
|74
|ГУП «Республиканская экспедиция по защите зернопродуктов»
|76
|Услуг по обеззараживанию зерна и зернопродуктов
|*
|ДП «Андижанский механический завод»
|77
|Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования до удвоенного срока замена котла. Вагон-цистерна для серной кислоты модел 15−1424−55, 15−1424−56, 15−1424−57, 15−1226−05
|75
|ГУП «Янги технологиялар» илмий ахборот маркази»
|78
|Услуги по централизованному хранению электронных счетов, переводы между операторами и ведение счетов
|76
|ООО «Oʻzbekiston kabel televideniyasi»
|79
|Услуге формирования и распространения пакета телевизионных программ зарубежных телеканалов хозяйствующим субъектам кабельного и IP-телевидения на территории Республики Узбекистан
|77
|ГУП «Центр по организации электронных онлайнаукционов»
|80
|Организация и проведение электронных онлайн-аукционов, в том числе доступ заинтересованных лиц к процессам электронных онлайн-аукционов
|81
|Выдача сертификатов ключей электронной цифровой подписи для участия в электронных онлайн-аукционах
|78
|ГУП «Центр по аккредитации» при Агентстве «Узстандарт»
|82
|Услуга (проведение) аккредитации органов по оценке соответствия и метрологических служб
|79
|ГУП «Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана»
|83
|Услуга регистрации IMEI-кодов мобильных устройств
|80
|Группа лиц: ГУП «Dori vositalari tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi» и 4 дочерных предприятий
|84
|Услуга по тестированию и сертификации лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования
|X. Финансовые услуги
|81
|ООО «UZPAYNET»
|85
|Прием платежной агентской сетью платежей от физических лиц
|82
|ООО «Единый общереспубликанский процессинговых центр»
|86
|Оказание процессинговых услуг (первичная эмиссия банковских пластиковых карточек и эквайринг) среди участников системы «Узкарт»
|83
|ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг»
|87
|Постановка на учет и учет прав на ценные бумаги
|88
|Осуществление (поставка) расчетов в ценных бумагах по результатам торгов
|89
|Перевод ценных бумаг по зарегистрированной сделке
|90
|Ведение реестров владельцев ценных бумаг
|91
|Регистрация внебиржевых сделок с ценными бумагами
|84
|АО «Узбекская республиканская валютная биржа»
|92
|Организация и проведение межбанковских биржевых торгов по покупкеи продаже иностранной валюты
|93
|Организация и проведение торгов с государственными ценными бумагами
|94
|Организация и проведение расчетно-клиринговых и депозитарных операций на биржевых торгах по государственным ценным бумагам
|95
|Организация и проведение биржевых торгов на денежном рынке
|85
|АО «Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
|96
|Организация и проведение биржевых торгов и сделок с ценными бумагами
|97
|Расчетно-клиринговые и информационные услуги
|86
|Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
|98
|Осуществление расчетов в денежных средствах по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами
|87
|ООО «Кредитное бюро «Кредитно-информационный аналитический центр»
|99
|Предостовления пользователям и субъектам кредитной информации сведений о кредитной истории субъектов кредитной информации
|88
|АКБ «Агробанк»
|100
|Кредитования фермерских хозяйств
|XI. Прочие отрасли
|89
|ГУП «Восток»
|101
|Патроны для стрелкового оружия
|90
|ООО «Элита»
|102
|Посевные семена под урожай
|91
|ООО «Ортопедия реабилитация»
|103
|Протезно-ортопедические изделия, обуви ортопедические
|*
|АО «Кварц»
|104
|Стеклотары консервные (стеклобанки)
|*
|АО «Биокимё»
|105
|Спирт гидролизный (технический)
|92
|ГУП «Davlat belgisi» («Госзнак»)
|106
|Продукция изготавляемая из специальных видов бумаги, имеющей степень защиты ценные бумаги, (паспорт, проездные карточки и др.)
|93
|АО СП «УЗБАТ А.О.»
|107
|Сигареты, содержащие табак
Ali Abdul Karim
И что дальше???