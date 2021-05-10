Антимонопольный комитет обновил перечень компаний, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, по состоянию на 1 мая 2021 года.

Доминирующим признается положение компании или группы лиц, доля товара которого (которой) на соответствующем рынке составляет 50% и более, а также в диапазоне от 35% до 50%, если наблюдается стабильность доли компании на товарном рынке в течение не менее одного года или отсутствуют конкуренты с долей товаров свыше 20%.

В последний раз АМК обновлял перечень в декабре 2020 года. С тех пор в списке стало на одну компанию меньше, но на два вида товаров и услуг больше, отмечает Spot. По данным комитета, из вновь вошедших в госреестр предприятий — ООО «Кунградский содовый завод» — производство кальцинированной соды и АО «Алмалыкский ГМК» — производство фосфоритной муки. Список покинули «Бекабадцемент» — производство цемента, АО «Навоийский ГМК» — производство фосфоритной муки.

В результате на 1 мая в Узбекистане 93 компании занимают доминирующее положение на рынке по 107 видам товаров и услуг.

Реклама на Газета.uz

В основном в перечне указаны компании с государственной долей — АО «Узбекнефтгаз», Бухарский и Ферганский НПЗ, АГМК, «Навоиазот», UzAuto Motors, «Узметкомбинат», Uzbekistan Airways, «Республиканская товарно-сырьевая биржа» и другие. Частные компании представлены Beeline, Uzcard, Хорезмский сахарный завод и другие.

Полный список


Наименование хозяйствующих субъектов

Наименование монопольного вида товара (услуги)
I. Хлебобулочные изделия и зерно
1
Группа лиц: 44 предприятий входящих в состав АК «Уздонмахсулот»
1
Семена пшеницы
*
Группа лиц: 39 предприятий входящих в состав АК «Уздонмахсулот»
2
Комбикорма
II. Продовольствие
2
АО «Биокимё»
3
Спирт этиловый, пищевой
3
АО «Андижанский биохимический завод»
4
АО «Бектемир спирт» экпериментальный завод
5
АО «Кукон Биокимё»
6
АО «Хоразм — шакар»
4
Сахар песок
7
ООО «Ангрен шакар»
8
Группа лиц: 22 предприятия входящих в состав Ассоциации «Узёгмойсаноат»
5
Пищевое масло (включая фасованное)
III. Уголь
9
АО «Узбеккумир»
6
Уголь
7
Каолиновая глина
10
АО «Шарғункўмир»
*
Уголь
IV. Нефтегазовая промышленность
11
ООО «Ферганский НПЗ»
8
Нефтепродукты (бензин всех марок, керосин, дизель, мазут, и т. д.)
12
ООО «Бухарский НПЗ»
13
АО «Узбекнефтгаз»
9
Газ природный
14
ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
*
ООО «Бухарский НПЗ»
10
Сжиженный газ
*
ООО «Ферганский НПЗ»
*
АО «Узбекнефтгаз»
*
ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
*
АО «Узбекнефтгаз»
11
Газоконденсат
*
ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
*
АО «Узбекнефтгаз»
12
Добыча нефти
V. Химическая промышленность
*
ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
13
Полиэтиленовые гранулы
*
ООО «Бухарский НПЗ»
14
Растворитель
15
АО «Алмалыкский ГМК»
15
Серная кислота техническая (контактная)
16
Фосфоритная мука
16
АО «Навоиазот»
17
Формалин
17
АО «Maxam-Chirchiq»
18
Карбамид марки А
18
ООО «Кунградский содовый завод»
19
Кальцинированная сода
VI. Машиностроение и металлургия
19
АО «Агрегатный завод»
20
Опрыскиватели хлопковые ОВХ-600
20
АО «UzAutoMotors»
21
Легковые автомобили (базовая комплектация)
21
АО «Автоойна»
22
Автомобильные стекла
*
АО «Алмалыкский ГМК"*
23
Медь катодная рафинированная (катодная, медная катанка), цинк металлический
24
Железосодержащие добавки
22
АО «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов»
25
Алюминий вторичный (разных марок)
26
Заготовка лома и отходов цветных металлов
23
АО «Узметкомбинат»
27
Стальные катанные шары (шары помольные)
28
Заготовка (закупка) лома и отходов черных металлов
24
ООО «Самавто»
29
Автобусы 2-х марок
25
АО «Джизакский аккумуляторный завод»
30
Аккумуляторы
26
ДП «Андижанский механический завод»
31
Вагон-цистерна для нефтепродуктов в модель 15−9721
32
Вагон-цистерна для серной кислоты модель 15−9724
VII. Электротехническая промышленность
27
АО «Фотон»
33
Контрольно-кассовые машины
VIII. Строительные материалы
28
АО «Кизилкумцемент»
34
Цемент
29
АО «Кувасайцемент»
30
АО «Ахангаранцемент»
31
Группа лиц в структуре Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве Транспорта Республики Узбекистан (всего 21 хозяйствующих субъектов)
35
Асфальтобетонная смесь
32
АО «САМАРКАДМАРМАР»
36
Мраморные блоки
33
АО «Кварц"*
37
Стекло листовое
34
АО «Эйваликмахсустемирбетон»
38
Шпалы железобетонные
35
УП «Куйлюкский экспериментальный завод мостовых и ЖБИ»
39
Железобетонные изделия для дорожного
строительства
IX. Услуги
36
ГУП «RADIOALOQA, RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIE MARKAZI» при Мининфоком
40
Услуги трансляции телевизионных, радиовещательных программ, ретрансляции спутниковых телерадио программ, услуги радиосвязи
37
ГУП «Республика махус алоқа боғламаси"*
41
Услуги пересилки грифованных пакетов (оправление посылок)
38
Фельдъегерская служба при Агентстве телекоммуникаций и почты Узбекистана
39
АК «Узбектелеком»
42
Услуги предоставления международной передачи данных и аренды международных каналов
40
АО «Uzbekistan Airways»
43
Перевозка пассажиров и грузов, почтовые первозки
41
ООО «Uzbekistan Нelicopters»
44
Услуги сельскохозяйственной авиации
42
АО «Узтемирйулконтейнер»
45
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание вагонных весов
43
АО «Узжелдорпасс»
46
Услуги камеры хранения с самообслуживанием
44
ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI»
47
Услуги предоставления доступа к Единому программно-техническому комплексу фондового рынка
45
ГУП «Республиканская служба инкассации при Центральном банке Республики Узбекистан»
48
Услуги инкассации поступления денежных средств хозяйствующих субъектов, услуги межбанковских переводов денежных средств и прочих ценностей
46
ГУП «Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе»
49
Услуги сертификации и контроля качества сельскохозяйственных культур
47
АО «Республиканская товарно-сырьевая биржа»
50
Биржевые услуги (биржевые сделки, расчетно-клиринговые и информационные операции)
48
Департамент по обеспечению соблюдения требований законодательства в области технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии при Агентстве «Узстандарт»
51
Аттестация испытательных лабораторий
49
ГП «Узбекский национальный институт метрологии»
52
Оказание услуг поверки измерительных средств, метрологической аттестации средств измерений
50
Группа лиц: «АО Узбекэкспертиза» и 12 региональных дочерних предприятий (всего 12 хоз. субъектов)
53
Услуги сертификации происхождения товаров
51
ООО «Тибтехсервис»
54
Техобслуживание и ремонт мед техники, обеспечение кислородным газом
52
Группа лиц: Территориальные АО «Узагрокимёхимоя» (13 хоз.субъектов)
55
Услуги по обеспечению доставки минеральных удоюрений сельскому хозяйству, оказание услуг в области защиты растений, борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками
*
АО «Навоийазот»
56
Услуги по доставке минеральных удобрений до оптовых баз и их хранение
53
Группа лиц: Территориальные Инспекции ГАСН Бухарской, Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской области и РК (6 хоз. субъекта)
57
Услуги по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций
54
ГУП «ТошкентбошпланЛИТИ»
58
Разработка генпланов и градостроительной документации; Разработка проектов застройки микрорайонов; Авторский надзор; Согласование по выбору земельных участков для размещения объектов
55
ГУП «Узшахарсозлик ЛИТИ»
*
Разработка генпланов и градостроительной документации; Авторский надзор; Согласование по выбору земельных участков для размещения объектов
56
ГУП «SAMARKAND AEROGEODEZIYA»
59
Аэрофотосъёмочные услуги
60
Услуги по пректированию автомобильных дорог
*
ООО «Шуртанский газо-химический комплекс»
61
Услуги по аренде вагонов-цистерн для поставки сжиженного газа
57
Группа лиц: 44 предприятий входящих в состав АК «Уздонмахсулот»
62
Услуги очистки, сушке зерна
58
ООО «Автокомбинат №3»
63
Услуги по перевозке муки безтарным способом
59
ООО «Махсус автохужалик» Бухара
64
Услуги по санитарной очистке (вывоз бытовых отходов)
60
ООО «AHOLITRANS»
61
ГУП «Махсустранс»
Перевозка бытовых и твердых отходов от МПС (мусороперегрузочных станций) до свалки
62
ГУП «Чиқиндиларни қайта юклаш ва утилизация қилиш»
65
Прием и перегрузка бытовых и твердых отходов
63
Группа лиц: ГУП «Центр государственной экологической экспертизы» и 14 региональных предприятий (всего 14 хоз. субъектов)
66
Осуществление государственной экологической экспертизы
64
УП «Тошавтотаъмирхизмат»
67
Услуги по ремонту автобусов
65
ГУП «Тошкент шахар ер ости умумий тиш мухандислик коллекторлари бошқармаси»
68
Услуги инженерных коллекторов (теплосети, вода и хладопровод, кабели силовые, связи)
66
ГУП «Войсковая часть 41564»
69
Услуги ремонта средств связи
67
ГУП «Войсковая часть 44114»
70
Услуги ремонта, техническому обслуживанию, разделке вооружения и военно-технического имущества
68
ГУП «Картографический центр Министерства обороны Республики Узбекистан»
71
Создание, обновления электронно-цифровых топографических и специальных карт масштабов от 1:50000 до 1:1000000, издание крупномасштабных и мелкомасштабных карт
69
ГУП «Ўқув таълим таъминот»
72
Доставка товарно-материальных ценностей (учебников, лабораторного обородования, мебели, и т. д.)
70
ГП Проектный институт «Военпроект»
73
Подготовка ПСД на строительство объектов Минобороны, СНБ, МЧС и МВД
71
OOO «COSCOM»
74
Услуги мобильной связи
72
OOO «Unitel»
73
ДП «GAZ-SERVIS-DIZAYN»
75
Ремонт бытовых газовых счётчиков
74
ГУП «Республиканская экспедиция по защите зернопродуктов»
76
Услуг по обеззараживанию зерна и зернопродуктов
*
ДП «Андижанский механический завод»
77
Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования до удвоенного срока замена котла. Вагон-цистерна для серной кислоты модел 15−1424−55, 15−1424−56, 15−1424−57, 15−1226−05
75
ГУП «Янги технологиялар» илмий ахборот маркази»
78
Услуги по централизованному хранению электронных счетов, переводы между операторами и ведение счетов
76
ООО «Oʻzbekiston kabel televideniyasi»
79
Услуге формирования и распространения пакета телевизионных программ зарубежных телеканалов хозяйствующим субъектам кабельного и IP-телевидения на территории Республики Узбекистан
77
ГУП «Центр по организации электронных онлайнаукционов»
80
Организация и проведение электронных онлайн-аукционов, в том числе доступ заинтересованных лиц к процессам электронных онлайн-аукционов
81
Выдача сертификатов ключей электронной цифровой подписи для участия в электронных онлайн-аукционах
78
ГУП «Центр по аккредитации» при Агентстве «Узстандарт»
82
Услуга (проведение) аккредитации органов по оценке соответствия и метрологических служб
79
ГУП «Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана»
83
Услуга регистрации IMEI-кодов мобильных устройств
80
Группа лиц: ГУП «Dori vositalari tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi» и 4 дочерных предприятий
84
Услуга по тестированию и сертификации лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования
X. Финансовые услуги
81
ООО «UZPAYNET»
85
Прием платежной агентской сетью платежей от физических лиц
82
ООО «Единый общереспубликанский процессинговых центр»
86
Оказание процессинговых услуг (первичная эмиссия банковских пластиковых карточек и эквайринг) среди участников системы «Узкарт»
83
ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг»
87
Постановка на учет и учет прав на ценные бумаги
88
Осуществление (поставка) расчетов в ценных бумагах по результатам торгов
89
Перевод ценных бумаг по зарегистрированной сделке
90
Ведение реестров владельцев ценных бумаг
91
Регистрация внебиржевых сделок с ценными бумагами
84
АО «Узбекская республиканская валютная биржа»
92
Организация и проведение межбанковских биржевых торгов по покупкеи продаже иностранной валюты
93
Организация и проведение торгов с государственными ценными бумагами
94
Организация и проведение расчетно-клиринговых и депозитарных операций на биржевых торгах по государственным ценным бумагам
95
Организация и проведение биржевых торгов на денежном рынке
85
АО «Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
96
Организация и проведение биржевых торгов и сделок с ценными бумагами
97
Расчетно-клиринговые и информационные услуги
86
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
98
Осуществление расчетов в денежных средствах по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами
87
ООО «Кредитное бюро «Кредитно-информационный аналитический центр»
99
Предостовления пользователям и субъектам кредитной информации сведений о кредитной истории субъектов кредитной информации
88
АКБ «Агробанк»
100
Кредитования фермерских хозяйств
XI. Прочие отрасли
89
ГУП «Восток»
101
Патроны для стрелкового оружия
90
ООО «Элита»
102
Посевные семена под урожай
91
ООО «Ортопедия реабилитация»
103
Протезно-ортопедические изделия, обуви ортопедические
*
АО «Кварц»
104
Стеклотары консервные (стеклобанки)
*
АО «Биокимё»
105
Спирт гидролизный (технический)
92
ГУП «Davlat belgisi» («Госзнак»)
106
Продукция изготавляемая из специальных видов бумаги, имеющей степень защиты ценные бумаги, (паспорт, проездные карточки и др.)
93
АО СП «УЗБАТ А.О.»
107
Сигареты, содержащие табак