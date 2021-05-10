В хокимияте Ферганской области прокомментировали появление в парке «Ватанпарварлар боги» («Парк патриотов») в Фергане плаката, на котором изображены солдаты вермахта (вооруженных сил гитлеровской Германии). Фотография сопровождалась надписью «Пока есть память — нация вечна».

По словам заместителя хокима области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Файзулло Косимова, создатели переносного плаката в областном отделе Творческого объединения «Тасвирий ойина» допустили «грубую техническую ошибку и невнимательность».

«Стало известно, что при дизайне плаката из-за недостаточной образованности была использована случайная фотография, взятая из интернета при поиске фотографий, относящихся к периоду Второй мировой войны. Кто подготовил макет плаката, почему выбрал эту фотографию, почему плакат был установлен без утверждения — всё это будет подробно изучено. В отношении виновных будут приняты строгие меры», — сообщил замхокима.

Переносной плакат из парка убрали. Вместо него планируется установить баннер с узбекскими военными, проявившими героизм в время войны.