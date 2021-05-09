Негосударственным медицинским организациям в порядке исключения до 1 сентября 2020 года было разрешено оказывать медицинские услуги пациентам с коронавирусом COVID-19, отнесенным к числу инфекционных заболеваний, требующих принятия экстренных профилактических и противоэпидемиологических мер.

Специальая республиканская комиссии по борьбе с коронавирусом продлила этот срок до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав подчёркивает, что частные клиники должны оказывать лечение, проводить ПЦР и экспресс-тестирование на коронавирус на основе утверждённых министерством требований (Минздрав ранее отзывал лицензии у ряда клиник за нарушение требований).

Согласно заключённым договорам между с Управлениями здравоохранения Каракалпакстана, Ташкента и областей, частные медучреждения должны регулярно сдавать необходимые отчёты об оказываемом лечении и соблюдении санитарных требований.

Кроме того, частные клиники обязаны оказывать лечение пациентам с коронавирусом через программу www.bemor.ssv.uz.