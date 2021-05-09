Все больше времени отделяет людей от Великой победы. Но с каждым годом все острее чувствуется нравственная мощь этого беспримерного подвига, осознается непреходящая ценность боевого триумфа героев войны. Вот уже более семи десятков лет 9 мая объединяет все поколения историей подвига, мужества и самоотверженности.

Победа объединила десятки народов под знаменем триумфа над фашизмом. Размышляя о военных годах, обо всех потерях и потрясениях, невозможно представить ужасающие масштабы катастрофы, которую пережили наши предки. Каждый боролся за любимую Родину до последних сил, до последнего патрона, до последней капли крови. История каждого солдата — это повод для гордости всех живых сегодня, это история, достойная пересказов.

Более 1,5 миллиона узбекистанцев участвовали во Второй мировой войне. В этот сложный для многих период гостеприимный узбекский народ принял у себя около 1 миллиона человек из охваченных пламенем войны регионов.

Память о победе в далеком 1945 году вызывает гордость и трепет от того, что наши прадеды выстояли в войне, изменившей ход мировой истории и судьбы миллионов людей.

«ЛУКОЙЛ» ежегодно поздравляет ветеранов Алатского и Каракульского районов Бухарской области, Дехканабадского и Гузарского районов Кашкадарьинской области. В этом году, принимая во внимание санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сотрудники компании не имели возможности навестить и поздравить ветеранов. Однако, в подарок к Дню памяти и почестей на банковские карты ветеранам были перечислены денежные средства в размере 5 млн сумов.



Фото из архива «ЛУКОЙЛ»

Прискорбно осознавать, что все меньше остается с нами ветеранов. Они уходят к своим однополчанам, павшим в одной из самых страшных войн в истории человечества. Потомки не должны забывать о них, о том, какой ценой досталась предкам Великая победа. Они завоевали ее, сражаясь плечом к плечу под обстрелами и взрывами мин ради свободной жизни будущих поколений.

«ЛУКОЙЛ» поздравляет всех ветеранов с Великой победой и желает здоровья и долгих лет жизни. Сколько бы лет ни прошло, память об их подвигах и о победе во Второй мировой войне должна жить в сердцах каждого, чтобы не прерывалась нить, связывающая поколения. Долг каждого современника — передать эту память и почитание детям, оставить в наследство будущим поколениям вечный пример мужества героев Второй мировой войны.

«Мы помним свою историю, гордимся ею и ценим мирную жизнь!», — «ЛУКОЙЛ».

На правах рекламы.