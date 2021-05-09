Фото: Эвакуация детей в Узбекистан в годы войны

В годы Второй мировой войны Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуированных людей, из них более 250 тысяч были детьми.

В первые дни эвакуации 239 воспитанников детских домов были отправлены в Фергану, 280 – в Андижанскую область, 80 – в Ташкент, 408 – в Бухарскую и Самаркандскую области.

Отдел Второй мировой войны Музея славы в Ташкенте и Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана по запросу «Газеты.uz» предоставили фотографии, запечатлевшие эвакуацию детей в годы войны.