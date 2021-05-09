Фото: Эвакуация детей в Узбекистан в годы войны

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Эвакуированные дети, которые остались без родителей и крова из-за военных действий в Киеве, в одном из детских домов Ташкента. 1943 г.
Первый секретарь компартии Узбекистана Усман Юсупов со своей семьей
Шоахмад Шомахмудов с тремя новыми членами семьи, взятыми на воспитание из числа эвакуированных детей.
1942 год, Ташкент
Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых с детьми
Воспитанники одного из детских домов УзССР.
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