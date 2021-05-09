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Фото: Эвакуация детей в Узбекистан в годы войны
Фото: Музей Славы
Фото: Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых с детьми. 1944 год, Ташкент
В годы Второй мировой войны Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуированных людей, из них более 250 тысяч были детьми.

В первые дни эвакуации 239 воспитанников детских домов были отправлены в Фергану, 280 – в Андижанскую область, 80 – в Ташкент, 408 – в Бухарскую и Самаркандскую области.

Отдел Второй мировой войны Музея славы в Ташкенте и Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана по запросу «Газеты.uz» предоставили фотографии, запечатлевшие эвакуацию детей в годы войны.

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Эвакуированные дети, которые остались без родителей и крова из-за военных действий в Киеве, в одном из детских домов Ташкента. 1943 г.

Эвакуированных детей распределяли не только по детским домам, их также принимали и узбекские семьи. Например, руководитель республики Усман Юсупов принял в свою семью троих детей.

Были семьи, которые принимали к себе по десять детей. Семья Хамида Самадова из Каттакургана приняла более 10 детей. Фатима Касимова приняла десятерых, Жураевы и Ашурхужаевы по 8 детей.

Первый секретарь компартии Узбекистана Усман Юсупов со своей семьей

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К концу 1943 года 4672 эвакуированных ребёнка были приняты на воспитание в городские семьи и 870 – в сельские. На тот момент 15108 детей из более 53 тысяч воспитанников детских садов были эвакуированными детьми.

Ташкентский кузнец Шоахмад Шомахмудов с женой Бахри Акрамовой взяли на воспитание 14 детей. Своих детей у них не было. Среди принятых ими на воспитание детей были русские, татары, украинцы, белорусы, казахи, узбеки, чуваши и молдаване.

Шоахмад Шомахмудов с тремя новыми членами семьи, взятыми на воспитание из числа эвакуированных детей.

1942 год, Ташкент

Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых с детьми. 1944 год, Ташкент

Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых с детьми

После войны четверо детей возвратились к нашедшим их родным. Двое в этой семье (Муаззам и Михаил) полюбили друг друга и поженились.

Один из детей Федор Кульчиковский (в семье Шомахмудовых ему дали имя «Юлдаш») после 45 лет разлуки встретился со своей бабушкой в Украине. Дарье Кульчановской на тот момент уже было 104 года.
В Узбекистан эвакуировали не только детей, но и детские дома. В 1941-42 годах из близлежащих к фронту территорий в Узбекистан были переведены 78 детских домов: 5 из них были размещены в Ташкенте, 10 – в Фергане, 4 – в Самаркандской области, 9 – в Наманганской, 13 – в Андижанской и 9 – в Бухарской.

28 детских домов были расформированы, а их воспитанников распределили по существующим детским домам, интернатам и другим учреждениям. Кроме того, детей отдавали под персональную или общественную опеку.

Если до Второй мировой войны в республике было 106 детских домов с 12 тысячами воспитанниками, то к 1945 году в стране насчитывалось 263 детских дома с 31,3 тысячи воспитанниками.

Воспитанники одного из детских домов УзССР.

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Фотографии принадлежат Музею славы и Национальному архиву кинофотофонодокументов Узбекистана.
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