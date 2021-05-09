В рамках мероприятий, приуроченных к Дню памяти и почестей, представители Eriell Group при участии Министерства обороны Республики Узбекистан посетили 22 ветеранов города Карши и восьми районов Кашкадарьинской области. Выступления военного оркестра и праздничная программа создали праздничное настроение.





«Мы очень рады, что память о тех тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего народа, живет и по сей день. Наши встречи всегда проходят с особой теплотой и заботой. И такое внимание для нас очень значимо», — отметила ветеран Вера Андреевна Насырова, прошедшая в годы войны ужасы фашистского концлагеря.





В мероприятии также приняли участие хокимы районов, воспитанники школ, представители министерства обороны.





«Для наших уважаемых ветеранов важно внимание и то, что молодое поколение помнит об их подвиге. Мы рады в очередной раз засвидетельствовать им свое почтение и поблагодарить за мирное небо над головой», — поделился впечатлениями руководитель РБЕ «Средняя Азия» Eriell Group Исмаилов Бахрамбек.





Eriell Group поздравляет граждан Узбекистана и ветеранов Великой Отечественной войны со светлым праздником — Днем памяти и почестей. Пусть небо над головой всегда будет светлым, Eriell Group желает вам крепкого здоровья, душевного тепла, внимания и заботы родных.

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