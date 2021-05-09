Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая посетил Парк Победы, где присутствовали руководящие сотрудники министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил.





Глава государства, Верховный главнокомандующий ВС поздравил собравшихся с праздником. Военный оркестр исполнил «Мелодию памяти».

Президент и другие участники мероприятия возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости».

Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов войны и трудового фронта с Днём памяти и почестей и 76-й годовщиной Великой победы во Второй мировой войне (видео).





Он напомнил, что накануне 1941 года население Узбекистана составляло более 6,8 миллионов человек. С началом войны на фронт ушли около 2 миллионов соотечественников, из них более 500 тысяч погибли на полях сражений.

«Эти цифры мы вспоминаем снова и снова каждый год 9 мая — в День победы. Это не просто обычные цифры. Они вобрали в себя безмерную скорбь и горе в сердцах наших матерей, бабушек, отважных и мужественных отцов, а также всего нашего народа», — заявил президент.

Глава государства отметил, что народ Узбекистана, понесший такие тяжелые потери, внёс неоценимый вклад в Великую победу. Об этом свидетельствует тот факт, что более 200 тысяч солдат и офицеров награждены боевыми орденами и медалями, сказал он. По его словам, 301 соотечественник удостоен звания Героя Советского союза, более 70 награждены орденом «Славы» третьей степени.

Народ Узбекистана также приютил свыше 1,5 миллиона пожилых людей, женщин и детей. Из них свыше 250 тысяч были сиротами, сообщил президент.

«В страшные годы войны наша страна продемонстрировала свои высокие гуманистические качества. Она приютила тысячи людей разных национальностей, привезенных в Узбекистан, проявила сострадание и человечность и поделилась с ними последним хлебом», — заявил он.





Шавкат Мирзиёев отметил, что «славный путь ветеранов, ставший неотъемлемой частью героической летописи нашего народа, для нас всегда был и остается достойным примером, мощным источником энергии».

«Особенно в нынешнее непростое время, когда продолжается пандемия, в борьбе с этой опасной болезнью ваши подвиги и стойкость придают нам силу, служат нам необходимой поддержкой», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что «почитание ветеранов войны и труда, увековечение их памяти мы всегда будем считать нашим священным долгом».





Шавкат Мирзиёев рассказал, что в настоящее время ведётся работа по составлению полного списка примерно из 2 миллионов соотечественников, сражавшихся во Второй мировой войне, и на его основе планируется подготовить книгу памяти «Ватан фидойилари».

«Сегодня пришло время создать полную электронную базу данных об участниках войны в нашей стране. Нам необходимо изучить положительный опыт России, Беларуси и Казахстана в этой сфере и организовать аналогичную практическую работу в Узбекистане», — сказал он.





В связи с этим Кабинету Министров поручено в течение двух недель создать электронную базу данных участников Второй мировой войны, подготовить и внести проект постановления об увеличении специальных сайтов на эту тему, интернет-ресурсов.