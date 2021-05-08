«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов выпечек на Рамазан хайит.

Торт «Фрезье»





Необыкновенно нежный бисквит, крем, напоминающий пломбир, клубника, а все вместе — это великолепный торт «Фрезье».

Медовый хворост





Необычный хворост в медовом сиропе — отличная сладость для праздничного стола. Выглядит весьма оригинально, а вкус всегда отменный.

Чак-чак





Чак-чак — это лакомство из жареных во фритюре кусочков пресного теста, которые потом заливаются медовым сиропом. Нередко в этот сладкий десерт добавляют орехи, сухофрукты, мак.

Пирожное «муравейник»





"Муравейник" — это простое и вкусное кондитерское изделие, которое к тому же можно оригинально украсить. Десерт знаком многим из детства. Нежное песочное тесто, ароматная густая варёная сгущёнка.

Багурсаки





Багурсаки — традиционные среднеазиатские праздничные пышки из дрожжевого теста, которые принято жарить в канун религиозных праздников Рамазан хайит и Курбан хайит, и вместе с пловом и сладостями угощать родных и соседей.

Булочки с орешками





Нет ничего удивительного в том, что домашняя выпечка поражает своим разнообразием. Сдобные булочки с орехами обязательно понравятся интересной формой и простым рецептом.

Ещё больше рецептов — на Zira.uz.

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