Хокимият Ташкента благоустраивает фасады 291 здания на улицах Навои, Нукус и Шота Руставели. Некоторые из них внесены в реестр объектов материального культурного наследия, сообщил «Газете.uz» врио заместителя хокима по коммунальным вопросам Шохрух Рахимжанов. Проект реализуется по поручению хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева.

По словам Шохруха Рахимжанова, состояние фасадов зданий требовало ремонта. При открытии торговых точек и офисных помещений в «сталинках» использовались современные материалы, такие как алюкобонд. Это портило архитектурный облик зданий, они утрачивали своё архитектурное значение, рассказал замхокима.

«Мы смотрим по архивам, как было, и возвращаем исходный вид», — отметил Шохрух Рахимжанов.

Всего на улице Навои будут обновлены фасады 82 зданий, на улице Нукус — 113 и на Шота Руставели — 96, сообщил он. Ремонт осуществляется за счёт бюджета города.

Улица Шота Руставели, 35.

«Газета.uz» заметила, что с фасадной части домов по адресу улица Нукус, 2 и 5 кондиционеры закрыты решеткой, а под балконами установлена подсветка тёплым жёлтым светом.

Улица Нукус, 5.

Шохрух Рахимжанов рассказал, что кондиционеры также перенесли в один ряд, с фасада убрали провода, обновили козырьки. Стены грунтовали, штукатурили, шпаклевали и выкрасили в светло-бежевый цвет. Этот же принцип будет применяться к остальным зданиям. По словам замхокима, цоколь домов также облицован гранитом, однако жители говорят, что облицовка выполнена из кафеля «под мрамор».

Улица Нукус, 2.

Заместитель председателя Союза архитекторов Узбекистана Асомиддин Таджиев рассказал «Газете.uz», что в реестр материального культурного наследия внесено около 50−70 «сталинок» Ташкента. У всех зданий, расположенных на центральных улицах, а также объектов культурного наследия есть паспорт отделки, согласно которому должны проводиться любые ремонтные и реконструкционные работы. По его словам, Департамент культурного наследия при Министерстве культуры должен контролировать эти работы. «Газете.uz» не удалось связаться с департаментом.

Асомиддин Таджиев подчеркнул, что при работе с материальным культурным наследиям, которым, в том числе, являются здания сталинской эпохи на улицах Навои, Нукус и Шота Руставели, необходимо максимально сохранять архитектурные элементы. Нельзя менять карнизы. Оконные рамы можно менять только в том случае, если они не подлежат реставрации. Желательно заменять их на новые рамы из тех же материалов или хотя бы придерживаться задуманной архитекторами цветовой палитры и формы.

Асомиддин Таджиев добавил, что проводимые работы — это плановые ремонт. По его словам, фасады нуждались в покраске. В последний раз их обновляли около семи лет назад. Прошедшая зима, сильные заморозки и большое количество осадков способствовали отслоению краски и штукатурки.

«Всё нравится. Стало красиво. Работали недели две. Никаких неудобств не создали. Дворовую часть тоже будут обновлять», — рассказал житель дома №2 на улице Нукус Юрий.

Улица Нукус, 2.

Домком этого дома Елена Хусаинова сообщила «Газете.uz», что ремонт стал неожиданным для жителей.

«Просто пришли и леса поставили, — рассказала она. — Наш дом нуждался в покраске. В последний раз его красили лет шесть назад. Тогда красили часто, но абы как. А в этот раз шикарный подрядчик попался. Сейчас собираемся красить и дворовую часть напополам с [ТЧСЖ]», — сказала Елена Хусаинова.

Улица Нукус, 2 со двора.

Замхокима Ташкента Шохрух Рахимжанов отметил, что покраска фасадов должна осуществляться товариществами собственников жилья. Но учитывая, что многие не могут себе этого позволить, город взял расходы на себя.

Житель дома по адресу Нукус, 19А Эркин Исмаилович считает, что сделали красиво, однако дома покрасили не в тот цвет. По его словам, дома №№5 и 19А всегда назывались «розовыми», потому что были выкрашены в этот цвет.

Улица Нукус, 19А.

«Даже таксисты знали, что это розовые дома. После развала СССР в розовый перестали красить», — сказал он.

По его словам, городу стоило бы обратить внимание не только на фасады домов, но и на другие проблемы. С 20 ноября в доме 19А нарушена подача холодной воды, рассказал Эркин Исмаилович. До верхних этажей холодная вода не доходит вовсе, а районные и городские службы водоснабжения не реагируют на обращения жителей.

Жительница дома №14 на улице Навои Дамира Таджиева рассказала «Газете.uz», что проживает в этом доме 67 лет. Он был построен 75 лет назад военнопленными японцами. Женщина выступила против покраски здания с дворовой части. По её словам, жителям нравится красивая кладка обожённого кирпича.

Ремонтные работы на улице Навои, 14.

«Когда мы увидели грязно-розовый цвет на здании пресс-центра (Навои, 16 — ред.), мы испугались, что испоганят. Но нам сказали, что это грунтовка. А жёлтый цвет очень нравится, хотя раньше эти дома были белыми. Наконец, стали хорошо делать. Раньше альпинисты тоже красили, но всё это быстро осыпалось», — отметила Дамира Таджиева.

Дамира Таджиева.

Женщина также посетовала на количество автотранспорта. По её словам, машины уже не помещаются на тротуар. Жителям приходится дышать выхлопными газами. Единственное спасение для жителей — внутренний двор.

Улица Навои, 14 со двора.

Шохрух Рахимжанов сообщил, что после завершения работ на улицах Нукус, Навои и Шота Руставели город приступит к обновлению фасадов зданий на других улицах.

Зампредседателя Союза архитекторов Асомиддин Таджиев отметил, что после финишной можно будет оценить работу.

«Но пока нарушений не видим», — сказал он.

Фото

Улица Шота Руставели, 51. В ходе ремонта фасада алюкобондовые балконы стоит заменить на перила исходной формы из натуральных материалов.

Улица Шота Руставели, 45. Здание еще не коснулась реконструкция.

Леса на доме №43 по улице Шота Руставели.

Дом №35 на улице Шота Руставели. Вывески коммерческих помещений на первом этаже стоит подвести к единому дизайну.

Дом №37 на улице Шота Руставели.

Дом №33 на улице Шота Руставели в процессе обновления фасада.

Улица Навои.

Фасад дома №2 на улице Нукус. Цветы в кашпо на балкона — искусственные.

Освещение на балконе дома №2 на улице Нукус.





Дом №5 на улице Нукус. Раньше эти двери были деревянными. Стоило бы вернуть их. Пластик быстро пачкается и сильно удешевляет внешний вид здания.

В облицовке цоколя используется на гранит.

Настенное освещение на доме №5 по улице Нукус.

Фасад дома №5 на улице Нукус.

Дом №5 на улице Нукус со двора. Архитектурный облик зданий необходимо привести в порядок и с тех сторон, которые не видны из окон кортежей выскопоставленных лиц.

Городу нужно соблюдать требования к дизайну решеток, размещению кондиционеров, прокладке проводов и труб, а также бороться с незаконными пристройками.