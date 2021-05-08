LG поможет создать дома картинную галерею в миниатюре. С новыми телевизорами LG Gallery Design OLED можно менять картины по настроению, стилю интерьера и просто для разнообразия.

На выставке CES 2021 LG представила пополнение линейки Gallery Design в виде новой модели G1. Если раньше в линейке OLED Gallery Design был только GX, то теперь там есть и G1.

Что такое Gallery Design

Это серия телевизоров с тонким дизайном, узкими минималистичными рамками и креплением с кронштейном, которое поможет повесить телевизор вплотную к стене. Основная особенность этой серии — возможность использовать в качестве заставки любую картину, которая будет показываться в выключенном состоянии. Если не хочется размещать телевизор на стене, то можно купить специальную стилизованную подставку, которая гармонично впишется в любой интерьер.

Обзор технологии OLED и телевизоров LG Gallery Design OLED GX и G1

LG OLED — это телевизоры, которые созданы на основе органических светодиодов с самоподсвечивающимися пикселями. Благодаря тому, что пиксели включаются и выключаются индивидуально, получается глубокий черный цвет, который можно назвать гордостью LG. В результате появляется так называемая бесконечная контрастность.

Благодаря небольшому количеству слоев и отсутствию отдельной подсветки OLED-модели тонкие и легкие. При выносе блока питания наружу можно получить идеально плоскую панель толщиной в несколько миллиметров, которая практически вплотную прилегает к стене.

В 2021 году вышло новое поколение OLED-дисплеев с приставкой evo, которые стали на 20% ярче в сравнении с предыдущими моделями, а также четче, детализированнее и реалистичнее. Такой дисплей установлен в новой модели LG OLED G1, что и является основным отличием от модели GX. Помимо дисплея модель G1 имеет новый интеллектуальный пульт с поддержкой NFC, которая позволяет быстро передавать контент со смартфона на телевизор.

Какую бы модель Gallery Design ни выбрал покупатель, любой OLED добавит изыска его дому.

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