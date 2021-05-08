Seoul Mun — это универсальное торгово-развлекательное пространство в центре столицы, способное удовлетворить потребности посетителей всех возрастов и интересов.

Концепция проекта сочетает в себе современный поход для успешной коммерции и приятного досуга. Шопинг, гастрономия, развлечения, активный досуг и повседневные прогулки — все это можно будет найти на трех уровнях набережной.





Сочетание преимуществ выгодного расположения в оживленном районе и большого спектра возможностей реализации любого вида бизнеса делает проект Seoul Mun выгодным вложением. Помещения от 15 до 1000 кв. м обладают высотой потолков до 6 метров. Это помогает реализовать множество вариантов преобразования пространства для извлечения большей выгоды.





В офисе продаж Dream City Development представлен пример того, как из 78 кв. м недвижимости Seoul Mun можно получить 130 кв. м полезной площади. Компания приглашает ознакомиться с рядом характеристик недвижимости на набережной, а также получить эксклюзивное предложение — скидки до 27%.

Акция действует ограниченный период.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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