Seoul Mun — это универсальное торгово-развлекательное пространство в центре столицы, способное удовлетворить потребности посетителей всех возрастов и интересов.
Концепция проекта сочетает в себе современный поход для успешной коммерции и приятного досуга. Шопинг, гастрономия, развлечения, активный досуг и повседневные прогулки — все это можно будет найти на трех уровнях набережной.
Сочетание преимуществ выгодного расположения в оживленном районе и большого спектра возможностей реализации любого вида бизнеса делает проект Seoul Mun выгодным вложением. Помещения от 15 до 1000 кв. м обладают высотой потолков до 6 метров. Это помогает реализовать множество вариантов преобразования пространства для извлечения большей выгоды.
В офисе продаж Dream City Development представлен пример того, как из 78 кв. м недвижимости Seoul Mun можно получить 130 кв. м полезной площади. Компания приглашает ознакомиться с рядом характеристик недвижимости на набережной, а также получить эксклюзивное предложение — скидки до 27%.
Акция действует ограниченный период.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: dreamcity.uz
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