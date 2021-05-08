На прошлой неделе в социальных сетях распространилась видеозапись из Сурхандарьинской области, на которой мужчина бьёт и пинает женщину на глазах у её ребёнка. На видео отреагировали в региональном Управлении внутренних дел и сообщили о начале изучения инцидента.

Выяснилось, что случай произошёл 22 апреля в махалле «Буюк ипак йули» в Денауском районе из-за неурегулированного жилищного вопроса. Жительница района Сарвиноз Каюмова обратилась в органы внутренних дел и заявила о нанесении телесных повреждений её соседом Гулмуродом Хандаловым. После получения извещения из центральной больницы района УКД ОВД начало расследование.

Тогда же по факту обращения была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая заключила, что женщина получила легкие телесные повреждения.

Как сообщили позже в областном УВД, инцидент был рассмотрен Денауским районным судом, который признал виновным гражданина Гулмурода Хандалова по статьям 40 (клевета), 41 (оскорбление), части 2 статьи 52 (умышленное причинение легкого телесного повреждения, не повлекшее кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности), части 1 статьи 61−2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), статье 200 (самоуправство) Кодекса об административной ответственности. Нарушителю назначен штраф в размере 50 базовых расчётных величин (12,2 млн сумов).

Сторонам разъяснили о необходимости решения жилищных вопросов в гражданском порядке, говорится в сообщении управления.